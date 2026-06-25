Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Talento Grupo Internacional, empresa de A Coruña, incorpora a César Hernández como director de Estrategia

Llega a la compañía con la meta de liderar la inmersión definitiva en la digitalización y la automatización

Iván Aguiar
Iván Aguiar
25/06/2026 12:30
Talento Grupo Internacional
Talento Grupo Internacional
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Talento Grupo Internacional, empresa con sede en A Coruña, incorpora a su equipo al nuevo director de Estrategia, Transformación y Tecnología, César Hernández, que cuenta con una amplia experiencia en el sector TIC internacional (Reino Unido y Latinoamérica) y lideró durante más de una década la estrategia, innovación, capital riesgo y desarrollo de nuevos negocios en Telefónica. 

Llega a la compañía con la meta de liderar la inmersión definitiva en la digitalización, la automatización y la Inteligencia Artificial (IA) de la compañía. 

Hernández es ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid y MSC en Finanzas e Investment Management por Bayes Business School de Londres.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Talento Grupo Internacional

Talento Grupo Internacional, empresa de A Coruña, incorpora a César Hernández como director de Estrategia
Iván Aguiar
El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, y el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado

El Puerto de A Coruña ultima un acuerdo para aplazar los pagos del crédito de las obras de Langosteira
Iván Aguiar
Un operario trabaja en la construcción de un inmueble

A Coruña llevará a pleno el cambio que permitirá construir 520 viviendas más en Xuxán
Abel Peña
Vegalsa-Eroski_Visita_tu_Súper_Eroski_Center_Betanzos

Los programas escolares de Vegalsa-Eroski reunieron este curso a cerca de 3.000 alumnos
Redacción