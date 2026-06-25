Talento Grupo Internacional, empresa de A Coruña, incorpora a César Hernández como director de Estrategia

Talento Grupo Internacional Cedida

Talento Grupo Internacional, empresa con sede en A Coruña, incorpora a su equipo al nuevo director de Estrategia, Transformación y Tecnología, César Hernández, que cuenta con una amplia experiencia en el sector TIC internacional (Reino Unido y Latinoamérica) y lideró durante más de una década la estrategia, innovación, capital riesgo y desarrollo de nuevos negocios en Telefónica.

Llega a la compañía con la meta de liderar la inmersión definitiva en la digitalización, la automatización y la Inteligencia Artificial (IA) de la compañía.

Hernández es ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid y MSC en Finanzas e Investment Management por Bayes Business School de Londres.