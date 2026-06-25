Pili Neira | “El camión de la orquesta tampoco cabe por la ronda de Outeiro”

Pili Neira posa para El Ideal Gallego en la calle Ángel Senra Carlota Blanco

Pili Neira (Londres, 1963) sobre todo habla claro. Y si dice que las fiestas de Os Mallos son un must, como denominó el Ayuntamiento al turismo en A Coruña, pues hay que ir. La presidenta de la Plataforma Vecinal se muestra más entusiasmada que nunca con unos festejos que comienzan hoy y durarán un día menos. Pero serán más intensos que nunca.

Dicen que, en muchos sentidos, Os Mallos es el barrio de moda...

Sí, porque ves las terrazas y están llenas. Va a Ángel Senra y está lleno, vas al Chaflán y también lo está. La gente de fuera viene al barrio a consumir. Creo que la intermodal es lo que más está influyendo. A la larga, seremos uno de los mejores barrios de la ciudad, porque la gente ya está invirtiendo de cara al futuro.

Han elegido para las fiestas viernes y sábado, en lugar de la sesión vermú del domingo, ¿no les aguanta el cuerpo?

Económicamente no nos llegaba el dinero para los tres días. Por eso elegimos reducir esa última jornada y hacer dos días más intensos. Hemos invertido en los niños, que tendrán tres horas de fiesta completamente gratuitos. Habrá un hinchable gigante que llegará a un tercer piso de alto, y tendrán monitores y otras cosas.

Empecemos por el pregón y el homenaje a los deportistas, igual que el año pasado, ¿cuál es el secreto para 'producir' tantos campeones?

Hay que recordar que de aquí salió el Karbo, pero por algún motivo somos gente sana y practicamos. Con el pregón de Lucia Veiga quisimos dar un cambio y que sea alguien de la zona, que nos represente. Ahora mismo es la persona idónea, quizás la mejor posible. Además, vive precisamente en Ángel Senra.

Tampoco repiten el bingo solidario de otros años

También es una cuestión de temas económicos. Íbamos a hacer unas segundas fiestas solidarias, pero el Ayuntamiento las rechazó. Hubieran sido en A Sardiñeira.

Esta vez, orquesta a lo grande y discoteca nunca vista...

Lo más bonito de las fiestas creemos que será el Paseo de la Fama, con la primera estrella para Os Mallos. Va a ser algo que quede para siempre y que se amplíe una o dos veces al año. Esa es nuestra idea. Va a ser algo como Hollywood. Después, también queremos hacer hincapié en el himno. También repartiremos octavillas para que la gente cante el estribillo. En cuanto a la orquesta, Saudade fue un éxito tremendo el año pasado y teníamos claro que tenían que volver. A pesar de que no les quepa el camión en la ronda de Outeiro. De la discoteca móvil nos hablaron muy bien.

Estando en una peatonal, ¿hay quien se queja o se olvida todo por las fiestas?

Aprovecho para pedir disculpas a los vecino que están molestos, porque hay dos garajes en los que no se podrá acceder. Tuvimos alguna gente que protestó, pero es una ubicación idónea, con mucha hostelería. No somos partidarios de poner un bochinche, porque si hay unas fiestas en un barrio será para dinamizar ese barrio.

¿Cómo se les han apañado con el sistema de financiación?

Hicimos números y nos cubre totalmente el Ayuntamiento. Tuvimos que recortar, porque evidentemente los precios suben de un año para otro.

¿Puede decirse que están en el momento más tranquilo en mucho tiempo?

En nuestro barrio hay incidentes como en cualquier otro. Invito a la gente a venir a pasear tranquilamente y que vengan a las fiestas.