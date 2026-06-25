Pablo Ponte, alumno ‘excelente’ de la UDC: “A Coruña tiene tirón internacional”

El alumno Pablo Ponte Cedida

Para Pablo Ponte, alumno coruñés del grado en Relaciones Internacionales de la UDC, es una época de cambio y de celebración. Y es que este estudiante de la primera promoción del aún recientemente creado título acaba de obtener una Beca Santander Excelencia 360º, un reconocimiento con 12.000 euros de ayuda que la universidad herculina y Banco Santander otorgan para premiar el mérito académico y la participación activa en la vida universitaria. Un galardón que este joven de Eirís empieza a procesar: “Para mí es un orgullo y una felicidad”.

Ponte, de 22 años y que en A Coruña cursó sus estudios en el Liceo La Paz y en el IES Monelos, tenía claro que quería estudiar el flamante grado de Relaciones Internacionales. “Siempre me gustaron las ciencias sociales y los idiomas, y como la carrera unía todo lo que me gusta sin cerrarme puertas, siendo interdisciplinar, me pareció perfecto para mí, hecha a medida”, explica. Aunque hubo ciertos obstáculos “inherentes a una primera promoción”, cree que también cuentan con una gran ventaja: la de ser los primeros egresados de Galicia con esa titulación y perfil.

Que la carrera le gustó lo atestigua precisamente que haya recibido la Beca Santander. “Vi las bases, es la segunda edición, pude ver lo que se valoró el año pasado y creí que mi perfil como estudiante y como persona se ajustaba bastante a lo que pedían. Me vi con posibilidades y me presenté”, resume. Tras unos días que pasó “nervioso, mirando todo el rato si daba salido”, celebró “gritando como un loco” cuando vio que era el afortunado vencedor. Las bases valoraban méritos como el conocimiento de idiomas, haber tenido intercambios o hacer deporte en la universidad. “Yo hablo inglés y francés y estoy aprendiendo alemán. Además, me fui al Reino Unido en tercero, y este curso a Países Bajos de Erasmus”, comenta. “En verano además voy a cursos de economía en la Universidad Internacional Menendez Pelayo, el año pasado fui por ejemplo a una charla de Josep Borrell, ya que dan becas para ir allí a Santander a estudiar”, señala.

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Así, ahora que ha terminado ya empieza a pensar en el futuro: “Es una carrera que tiene muchas salida laborales, pero tienes que especializarte un poco”. “Yo el año que viene haré un máster en Madrid, en el Icex, con un programa con prácticas obligatorias en oficinas comerciales de España por el mundo. Voy a tirar por eso, por el comercio internacional, pero salidas hay todas las que quieras ver: administración pública, política, cooperación al desarrollo… El abanico de opciones es grande, pero sí que hace falta especializarse”, insiste.

Situación

Como experto ya en geopolítica y estudios internacionales, el joven alumno analiza las jugosas posibilidades de las dos ciudades que más conoce, Ferrol (allí se imparte el grado) y A Coruña. En el caso de la primera, cree que la anunciada fábrica de la china SAIC Motors “será importante”: “Saber aprovechar esas oportunidades extranjeras te concede muchas oportunidades”.

En el caso de A Coruña, cree que es una urbe con mucho “tirón internacional”. “En Arteixo hay un baluarte como Inditex, pero también la ciudad tiene Estrella Galicia y es muy internacional con el tema del puerto”, opina. “La ciudad tendría incluso más relevancia si contara con un proyecto que realmente depende de la voluntad política, como es la conexión ferroviaria con Ferrol, que daría pie a fomentar la expansión de la industria. Si estuviera mejor conectado daría un subidón, como pasa por ejemplo con Santiago. El tren a Ferrol casi tarda el doble que ir en coche. Yo lo cojo porque me gusta más a nivel personal, pero a nivel logístico no tiene sentido”, alude.

Insiste asimismo en el caso herculino en que “el turismo es una gran oportunidad”. “Con los cruceros la ciudad está a rebosar de turistas. Quizá lo único a mejorar sería tratar de canalizar el consumo hacia el resto de barrios, que no solo se queden en las cuatro calles del centro, en unos pocos locales, pero tampoco sé hasta qué punto dejan dinero ahí”, manifiesta. “Es un turismo de poco tiempo, también podría potenciarse una mayor estancia”, propone. Otro punto turístico inadvertido, explica, es la propia universidad. “Desde la UDC también se fomenta bastante el intercambio universitario y la investigación, siempre se mira hacia fuera y se organizan congresos para traer investigadores de todas partes de Europa”, celebra.

Pero también ansía celebrar. Si bien destinará parte del dinero a su educación, piensa en un posible viaje con su pareja a Japón como recompensa por el esfuerzo durante los últimos años. “Es un viaje que me encantaría hacer, pero no como algo inmediato”, sentencia.