Nueva confirmación para las Fiestas de María Pita: Los 40 Summer Live volverá a la plaza

Actuación en el evento de Los 40 Summer Live de 2025 en A Coruña Javier Alborés

A cuentagotas van llegando las confirmaciones para las Fiestas de María Pita. La última en conocerse es el regreso del evento Los 40 Summer Live a la plaza de María Pita el próximo mes de agosto.

El evento musical organizado por la radio musical volverá a recorrer toda España ofreciendo actuaciones en lugares como Ciudad Real, Cádiz, Torre del Mar, Ceuta, Santa Pola, Villena, Alcoy, Mislata, Logroño, Zarautz o Laredo, entre muchas otras. A Galicia llegará los días 4 y 5 de agosto.

El día 4 de agosto será el turno de A Coruña, cuando Los 40 Summer Live aterrice en la plaza de María Pita, ofreciendo actuaciones de Depol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas, además de un Dj set a cargo de David Álvarez.

Un día después, el evento se trasladará a Combarro, donde actuarán Naiara, Lola Tuduri, Enol, La Beba, AWY, Pikete, L1gido y Marlon, con Dj set también de David Álvarez.

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Las Fiestas suman así una nueva propuesta, tras la confirmación de Lucía Veiga como pregonera y Luz Casal como primer concierto. El Ideal Gallego también adelantó la actuación de The Rapants en el marco de las celebraciones de agosto, antes del concierto especial del eclipse que protagonizarán Los Satélites el día 12 de agosto.

También se saben ya algunos nombres que formarán parte del Festival Noroeste, entre el 5 y el 8 de agosto. Forman parte del cartel Bomba Estéreo, Echo & The Bunnymen, Frankie and the Witch Fingers, Fantastic Negrito, Dorian, Sés, Ruxe Ruxe, Ana Lúa Caiano, Anna Andreu, Bongeziwe Mabandla, Pamela Rodríguez, Greasy Belly, Catuxa Salom, Bala, La Perra Blanco, Mari Froes, MFC Chicken o Moura.

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También ha confirmado su regreso el Festival Electrónica Coruñés (FEC), que tomará el parque de Santa Margarita los días 14 y 15 de agosto con la música de Kanding Ray, Surgeon, Steve Bug, Reeko, Objekt, Slit Observers, Russ, Swisherman, Breixo Martínez y Roi.