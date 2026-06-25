Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Nueva confirmación para las Fiestas de María Pita: Los 40 Summer Live volverá a la plaza

Depol, Chiara Oliver, AWY o Enol, entre otros, actuarán en agosto en la plaza de María Pita

Óscar Ulla
Óscar Ulla
25/06/2026 16:58
Actuación en el evento de Los 40 Summer Live de 2025 en A Coruña
Actuación en el evento de Los 40 Summer Live de 2025 en A Coruña
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A cuentagotas van llegando las confirmaciones para las Fiestas de María Pita. La última en conocerse es el regreso del evento Los 40 Summer Live a la plaza de María Pita el próximo mes de agosto.

El evento musical organizado por la radio musical volverá a recorrer toda España ofreciendo actuaciones en lugares como Ciudad Real, Cádiz, Torre del Mar, Ceuta, Santa Pola, Villena, Alcoy, Mislata, Logroño, Zarautz o Laredo, entre muchas otras. A Galicia llegará los días 4 y 5 de agosto.

El día 4 de agosto será el turno de A Coruña, cuando Los 40 Summer Live aterrice en la plaza de María Pita, ofreciendo actuaciones de Depol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas, además de un Dj set a cargo de David Álvarez.

Un día después, el evento se trasladará a Combarro, donde actuarán Naiara, Lola Tuduri, Enol, La Beba, AWY, Pikete, L1gido y Marlon, con Dj set también de David Álvarez.

El grupo gallego de moda será uno de los bombazos de las Fiestas de María Pita en A Coruña

Más información

Las Fiestas suman así una nueva propuesta, tras la confirmación de Lucía Veiga como pregonera y Luz Casal como primer concierto. El Ideal Gallego también adelantó la actuación de The Rapants en el marco de las celebraciones de agosto, antes del concierto especial del eclipse que protagonizarán Los Satélites el día 12 de agosto.

También se saben ya algunos nombres que formarán parte del Festival Noroeste, entre el 5 y el 8 de agosto. Forman parte del cartel Bomba EstéreoEcho & The Bunnymen, Frankie and the Witch Fingers, Fantastic NegritoDorianSésRuxe RuxeAna Lúa CaianoAnna AndreuBongeziwe MabandlaPamela RodríguezGreasy BellyCatuxa SalomBalaLa Perra BlancoMari FroesMFC Chicken o Moura.

El festival Noroeste de A Coruña suma un nuevo cabeza de cartel: Bomba Estéreo

Más información

También ha confirmado su regreso el Festival Electrónica Coruñés (FEC), que tomará el parque de Santa Margarita los días 14 y 15 de agosto con la música de Kanding Ray, Surgeon, Steve Bug, Reeko, Objekt, Slit Observers, Russ, Swisherman, Breixo Martínez y Roi.

Una actuación del Festival de Electronica Coruñes (FEC), en su edición de 2022

La música electrónica volverá a sonar en Santa Margarita con Kanding Ray, Surgeon o Steve Bug

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bandera de A Coruña

La alcaldesa propone que la Cruz de San Andrés sea la bandera de A Coruña
Víctor Seoane
El ideal gallego

Betanzos reactiva la rehabilitación de Santa María de Donas
Redacción
Actuación en el evento de Los 40 Summer Live de 2025 en A Coruña

Nueva confirmación para las Fiestas de María Pita: Los 40 Summer Live volverá a la plaza
Óscar Ulla
Entrada del Hospital de A Coruña

El presunto agresor de su novia embarazada en A Coruña, pendiente de cirugía tras lanzarse desde un primer piso
Lucía Crujeiras