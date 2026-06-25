El MIR de 2026 cumple su tradición: “En A Coruña nunca ha quedado una vacante”

Varios MIR, en el acto de recibimiento en junio en el Chuac Quintana

Dicho y hecho. Un año más, A Coruña vuelve a colgar su tradicional cartel de ‘sold out’ en cuanto a la formación sanitaria especializada, tras conseguir adjudicar todas las plazas que ofertaba. Aunque fue necesaria repesca para cuatro de ellas, se cumplió la profecía de la presidenta de docencia del área sanitaria de A Coruña, Charo López Rico: “Aquí nunca ha quedado una plaza vacante”. Y así fue.

En total, el área sanitaria ofertaba este año 132 plazas de formación sanitaria especializada –que incluye, además de Medicina, Enfermería (EIR), Psicología (PIR), Biología (BIR) y Farmacia (FIR)–. El grueso correspondía al MIR, que concentraba el 80% de las vacantes, con 105 puestos de formación en A Coruña.

Si bien en la primera convocatoria se adjudicaron todas, fue necesario abrir la repesca tras renunciar cuatro personas. Dos pertenecían a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y una a Cirugía Oral y Maxilofacial, mientras que la cuarta correspondía a Enfermería, en la unidad de Salud Mental.

Más allá de los MIR: los otros residentes con mejores notas que también eligen A Coruña Más información

Pero estas cuatro plazas volvieron a ser adjudicadas en la repesca, lo que vuelve a situar a A Coruña como una excepción ante la situación de otras zonas de la comunidad gallega y del resto de España que sufren la falta constante de médicos.

“Yo creo que tenemos una trayectoria docente muy consolidada, porque ya desde el año 77 se empezaron a formar residentes, que empezaron siendo de Familia, y desde entonces ha ido creciendo siempre”, asegura López Rico, que reivindica que el Chuac cuenta con “unidades docentes muy fuertes” y, sobre todo, “con mucha ilusión y muy implicadas en la formación de los residentes”.

Destaca el caso de Medicina Familiar, una especialidad que se suele elegir hacia los últimos puestos, pero que no es el caso de A Coruña. “Aquí siempre se acaban muy prontito las plazas”, afirma la presidenta de Docencia. Sin ir más lejos, este mismo año, la primera plaza MIR de esta especialidad se eligió en el puesto 418. Aunque los servicios que más triunfaron en esta convocatoria y que se encuentran en el top 50 nacional fueron Nefrología y Cardiología.

Los residentes de este año ya empezaron su formación a principios de mes de junio y muy pronto lo harán los nuevos procedentes de la repesca, que entrarán la próxima semana.