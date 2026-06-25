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A Coruña

Libertad provisional para el condenado por dar la navaja al joven que apuñaló mortalmente a Yoel Quispe

Ep
25/06/2026 15:08
Sentencia juicio Yoel Quispe
Un momento del juicio de Yoel Quispe
Quintana
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El magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña que presidió el juicio, con Tribunal del Jurado, por el apuñalamiento mortal a Yoel Quispe -- en la Nochebuena de 2023 en la ciudad herculina -- ha decretado la libertad provisional para el condenado por dar la navaja al joven que acabo con la vida de la víctima.

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Según fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press, la medida, con obligación de comparecencias, se adopta hasta que haya una sentencia firme en relación a un caso contra el que ahora -- una vez que se conozcan las penas que se les impongan -- podría haber recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y después ante el Tribunal Supremo. En este último caso, habría ya la sentencia firme.

Esto después de que el Tribunal del Jurado considerase a ambos jóvenes culpables de asesinato, uno como autor material de la muerte y otro como cooperador necesario.

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El Jurado llegó a esta decisión con unanimidad para el primero de los acusados, el que le dio la puñalada mortal, y con mayoría en el caso del segundo condenado. Para ambos, Fiscalía solicitó una pena de 20 años de cárcel mientras que las acusaciones particulares -- en representación del padre y la madre de la víctima -- lo elevaron a 25 años de prisión.

Al término del juicio, ya se había declarado absuelto a un tercer joven, amigo de los anteriores, y que estuvo presente ese día, sin llegar a tener participación, según defendió su letrada. La absolución fue dictaminada por el juez por ausencia de pruebas contra él.

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