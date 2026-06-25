La Xunta destaca que Estrella Galicia entiende la “sostenibilidad como una oportunidad”

Visita de Ángeles Vázquez (en el centro) a la fábrica de Estrella Galicia Carlota Blanco

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó la fábrica de Estrella Galicia en el polígono de Morás (Arteixo). Durante el recorrido por estas instalaciones, destacó que Hijos de Rivera, matriz de esta conocida marca de cervezas, ha entendido “la sostenibilidad como una oportunidad”.

De hecho, explicó que la última declaración medioambiental presentada por esta empresa señalaba que 2024 fue el quinto año consecutivo en el que alcanzó la neutralidad de carbono.

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Asimismo, citó que, entre otros logros, figuran la reducción del 34% en el consumo de gas natural, el uso de energía 100% renovable en la fábrica de A Grela (A Coruña) y el incremento en la generación de energía renovable.