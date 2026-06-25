Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Xunta destaca que Estrella Galicia entiende la “sostenibilidad como una oportunidad”

La conselleira de Medio Ambiente realiza un recorrido por la fábrica de Morás

Iván Aguiar
Iván Aguiar
25/06/2026 14:36
Visita de Ángeles Vázquez (en el centro) a la fábrica de Estrella Galicia
Visita de Ángeles Vázquez (en el centro) a la fábrica de Estrella Galicia
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó la fábrica de Estrella Galicia en el polígono de Morás (Arteixo). Durante el recorrido por estas instalaciones, destacó que Hijos de Rivera, matriz de esta conocida marca de cervezas, ha entendido “la sostenibilidad como una oportunidad”. 

De hecho, explicó que la última declaración medioambiental presentada por esta empresa señalaba que 2024 fue el quinto año consecutivo en el que alcanzó la neutralidad de carbono. 

Galería

Visita de la conselleira de Medio Ambiente a Estrella Galicia

Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de MorásVer más imágenes

Asimismo, citó que, entre otros logros, figuran la reducción del 34% en el consumo de gas natural, el uso de energía 100% renovable en la fábrica de A Grela (A Coruña) y el incremento en la generación de energía renovable. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Sentencia juicio Yoel Quispe

Libertad provisional para el condenado por dar la navaja al joven que apuñaló mortalmente a Yoel Quispe
EP
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome

Fiscalía pide inhabilitar nueve años a Jácome por prevaricar al no solicitar la compatibilidad de sus ingresos
EP
Captura del video enviado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el que ha asegurado este martes tras su imputación en la causa de Plus Ultra que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea. "Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha garantizado en un vídeo remitido a los medios después de recibir esta mañana una notificación de la Audiencia Nacional citándolo como investigado para el próximo 2 de junio. Zapatero asegura en ese mensaje que "jamás" ha tenido ninguna sociedad mercantil, "ni en España ni fuera de España", ni directamente ni a través de terceros.

Zapatero reclama que se anule el 'caso Plus Ultra' por vulneración de derechos fundamentales
EFE
Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparece el exministro José Luis Ábalos durante su declaración,

Ábalos ve "predeterminada" su condena a 24 años de cárcel y solicitará la nulidad de la sentencia
EFE