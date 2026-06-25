La Pija y La Quinqui llenan Palexco con su podcast en vivo 

La Pija y La Quinqui llenaron Palexco, la tarde de este jueves 25, con la presentación de su podcast en vivo y con Barry B como invitado. Tal como lo habían anunciado en Instagram la semana pasada, en su espectáculo cumplieron con su promesa de dar "muchas sorpresas y regalos".

El podcast de La Pija y la Quinqui llega gratis a A Coruña Más información

Carlos Peguer y Mariang, fieles a lo que habían anunciado por las redes sociales, regalaron bonos de descuento de Zalando a todos los coruñeses que fueron vestidos de pijas, de quinquis o de Zalando.

La ocasión también fue oportuna para recordar que Barry B actuará, mañana viernes 26, en el muelle de Batería.