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la pija y la quinqui en palexco con barry b 25 de junio
A Coruña

La Pija y La Quinqui llenan Palexco con su podcast en vivo 

Redacción
25/06/2026 21:01

La Pija y La Quinqui llenaron Palexco, la tarde de este jueves 25, con la presentación de su podcast en vivo y con Barry B como invitado. Tal como lo habían anunciado en Instagram la semana pasada, en su espectáculo cumplieron con su promesa de dar "muchas sorpresas y regalos". 

La Pija y La Quinqui

El podcast de La Pija y la Quinqui llega gratis a A Coruña

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Carlos Peguer y Mariang, fieles a lo que habían anunciado por las redes sociales, regalaron bonos de descuento de Zalando a todos los coruñeses que fueron vestidos de pijas, de quinquis o de Zalando.

La ocasión también fue oportuna para recordar que Barry B actuará, mañana viernes 26, en el muelle de Batería

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