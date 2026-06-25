La alcaldesa propone que la Cruz de San Andrés sea la bandera de A Coruña

Bandera marítima de A Coruña El Ideal Gallego

Inés Rey quiere que A Coruña tenga una bandera. Y se ha puesto ella misma, como María Pita en la estatua de la plaza, a la cabeza de la movilización para que así sea. La alcaldesa no ha elegido un canal demasiado formal, el común, sino que ha optado por lanzar la propuesta a través de las redes sociales. Resumiendo el asunto a su esencia, se trata de recuperar la antigua bandera de la provincia marítima coruñesa (la cruz de San Andrés) y colocarle en el medio el escudo de la ciudad. Esta es, precisamente, la última imagen del vídeo en el que plantea la propuesta.

En el vídeo, la alcaldesa sostiene que A Coruña es la única gran ciudad marítima gallega que no tiene bandera propia, y añade el motivo: “Porque lla cedeu a Galicia”.

Aunque en los últimos años ha surgido otra tesis sobre el origen de la bandera de la comunidad autónoma (que atribuye su creación a Manuel Murguía y descarta la cuna coruñesa, aunque el de Arteixo conocía de sobra la enseña que lucía en el puerto herculino), la más aceptada popularmente (y la que defiende El Ideal Gallego) es que tiene su origen en la enseña de la provincia marítima coruñesa. Y esta es la teoría a la que se suma (no podía ser de otro manera) Inés Rey.

En 1845, y así lo recuerda Rey, la provincia marítima empleaba una bandera de fondo blanco con un cruz azul de San Andrés en azul. Es decir, justo al revés que Escocia, cuya enseña también representa a San Andrés, patrón del país. Este era también el patrón del poderoso Gremio de Mareantes coruñés. Era, en definitiva, la enseña con la que navegaban los barcos coruñeses. “Co paso dos anos, aquela bandeira acabou identificándose non só co A Coruña seno con todo o país [galego]”.

Pero hubo un problema a finales del siglo XIX. Resulta que la Marina rusa tenía una enseña similar. Así que hubo que sacrificarse. Hace 135 años, el 22 de junio de 1891, un decreto del Gobierno decidió borrar una de las aspas de la bandera de la provincia marítima coruñesa. Quedó “exactamente igual que a bandeira galega que loce hoxe en día”, recalca Inés Rey. Cuenta la leyenda que eran la última que los emigrantes veían antes de irse a América y que allá, al otro lado del charco, la acabaron adoptando como de todos los gallegos. Y hasta hoy.

“Quizais vai sendo hora xa de recuperar a nosa bandeira, porque facer bandeira da Coruña é tamén facer bandeira da nosa historia. E a vós, que vos parece recuperar a bandeira da Coruña?”, concluye Inés Rey a modo de pregunta.