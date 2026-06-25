HM Hospitales logra 46 millones de euros en A Coruña gracias al Modelo y al Belén

Hospital HM Modelo de A Coruña Cedida

HM Hospitales, grupo español de asistencia sanitaria privada, ha informado de que ha cerrado el ejercicio de 2025 con unos ingresos de 806,4 millones de euros, 72,4 millones más que en 2024, lo que representa un crecimiento del 9,9%.

A nivel territorial, Galicia aportó a las cuentas del grupo 80,9 millones de euros de ingresos, lo que supone un ligero ascenso respecto a 2024. En A Coruña, sus dos centros, Hospital HM Modelo y Maternidad HM Belén, superaron los 46 millones, según los datos divulgados por la compañía.

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En el caso de los ubicados en Santiago de Compostela, HM Rosaleda y HM La Esperanza, casi alcanzaron los 35 millones de facturación durante el año pasado. Estos datos consolidan al Grupo HM Hospitales como uno de los actores principales del sistema sanitario gallego.

Cuentas globales

En total, la empresa alcanzó unos ingresos de 806,4 millones de euros, 72,4 millones más que en 2024, lo que representa un crecimiento interanual del 9,9%. “Se trata del mayor crecimiento registrado por el grupo en los últimos seis años −excluyendo el periodo excepcional derivado de la pandemia−, impulsado por la expansión sostenida de su red asistencial con la incorporación de nuevos centros y por el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, docentes y de investigación”, destaca HM Hospitales.

Durante el año pasado, HM Hospitales indica que ha continuado con su apuesta por la "innovación tecnológica", la investigación y "la transformación digital" como "pilares estratégicos de su modelo sanitario".

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En este sentido, la compañía asegura que ha mantenido "una intensa actividad inversora", alcanzando una inversión total de 92,3 millones de euros, destinado tanto al desarrollo de nuevos centros como a la modernización tecnológica y la ampliación de capacidades asistenciales.

Parte de esta inversión se ha dirigido a la incorporación de equipamiento de última generación en diagnóstico por imagen, áreas quirúrgicas de alta complejidad y soluciones digitales orientadas a mejorar la experiencia del paciente y optimizar los procesos asistenciales, según detalla HM Hospitales.

La investigación ha ocupando también un papel central dentro de la estrategia del grupo a través de la Fundación de Investigación HM Hospitales y de acuerdos internacionales orientados al desarrollo de medicina personalizada, terapias avanzadas e innovación biomédica.

En este ámbito, se han continuado impulsando colaboraciones estratégicas con instituciones académicas y científicas nacionales e internacionales, entre ellas la Universidad de Pensilvania, consolidando un modelo de investigación traslacional enfocado en acelerar la llegada de los avances científicos a la práctica clínica diaria.