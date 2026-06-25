Hace 25 años | La resaca de San Juan deja las playas de A Coruña llenas de basura

Los primeros rayos de sol de la mañana sorprendieron en el Orzán a jóvenes que todavía seguían de fiesta Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, la fiesta de San Juan dejó las playas cubiertas de basura, unos residuos que a los servicios de limpieza no les dio tiempo a retirar antes de que llegasen los primeros bañistas. Además, hace 50 años, en 1976, los parroquianos de Oza de los Ríos le ofrecían una cariñosa despedida al que había sido su párroco. En 1926, hace cien años, el alcalde se entrevistaba en Madrid con el jefe de estudios del Príncipe de Asturias de cara a su visita a la ciudad.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de junio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

La resaca de San Juan deja las playas de A Coruña llenas de basura

El dispositivo especial de limpieza no pudo con la resaca del San Juan. Las personas que acudieron a las playas de Riazor y el Orzán es encontraron con la sorpresa de que el arenal todavía estaba lleno de basura tras la noche de San Juan. Los bañistas tuvieron que compartir el sol con los desperdicios has bien entrada la tarde, cuando concluyó el dispositivo de limpieza.

Por otra parte, un avión irlandés que cubría la ruta entre la localidad portuguesa de Faro y Dublín se vio obligado a aterrizar en el aeropuerto de Santiago por una amenaza de bomba que resultó ser falsa. Los servicios de seguridad registraron el aparato sin encontrar explosivos, por lo que pudo seguir su viaje.

Mientras, el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, inició su viaje a la República Bolivariana de Venezuela con una reunión con emigrantes en el Centro Hispano Venezolano y en la Asociación Fillos de Galicia. Manuel Fraga tiene también previsto entrevistarse con el presidente del país, Hugo Chávez.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de junio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Oza de los Ríos se despide de su párroco y Luca de Tena firma sus libros

En la localidad coruñesa de Oza de los Ríos, el pasado lunes, día 21, tuvo lugar, en un acto lleno de cordialidad y sencillez, el homenaje que los feligreses de San Pedro de oza y San Esteban de Parada ofrecieron al hasta ahora su párroco don Antonio Pernas Mengotti, con motivo de su traslado a San Martín de Porto y Larage (Cabañas). A las dos de la tarde el homenajeado ofició en la iglesia parroquial de San Pedro de oza una misa solemne; en la misma dirigió a los asistentes una elocuente y emotiva plática.

Además, los Bomberos tuvieron una intensa labor, ya que se produjeron incendios forestales en los lugares de Bastiagueiro, La Grela y La Zapateira.

Por otra parte, con motivo de su estancia en la ciudad, el ilustre escritor y académico Torcuato Luca de Tena firmó ejemplares de sus obras en una librería coruñesa. De esta forma, el conocido periodista pudo tomar contacto personal con sus muchos lectore, a los que atendió amablemente durante más de una hora.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de junio de 1926 Archivo El Ideal Gallego

El alcalde se entrevista con el jefe de estudios del Príncipe de Asturias

El alcalde de La Coruña, don Manuel Casás, que desde hace unos días se encuentra en la corte gestionando diversos asuntos de gran interés para esa ciudad, firmará el sábado la escritura del préstamo convenido por el Ayuntamiento de La Coruña con el Banco de Crédito Local para el presupuesto de liquidación de ese municipio, que normalizará así su situación económica.

El señor Casás ha celebrado en el Palacio Real una entrevista muy cordial con el jefe de estudios del Príncipe de Asturias, conde del Grove. En ella quedó ultimado el programa de los cortos festejos que La Coruña habrá de dedicar a Su Alteza en su próximo viaje a Galicia. Invitado el señor Casás por la duquesa de Alba, asistió en el Retiro a la inauguración del monumento a la condesa de Pardo Bazán.

Durante su estancia también saludó el señor Casás a la reina doña Victoria y doña María Cristina, dedicándoles calurosos elogios en nombre del pueblo de La Coruña, que se congratula la visita que la hará el Heredero del Trono.