Fito & Fitipaldis hará parada en A Coruña el próximo otoño

Fito & Fitipaldis en un concierto en el Coliseum de A Coruña Javier Albores

Los seguidores de Fito & Fitipaldis ya tienen una nueva cita marcada en el calendario. La banda liderada por Fito Cabrales ha anunciado este jueves una nueva gira de teatros y auditorios que hará parada en A Coruña el próximo 31 de octubre, con un concierto programado en el Palacio de la Ópera.

La formación ha presentado este nuevo recorrido como una oportunidad para reencontrarse con el público en un formato diferente al de sus habituales giras por grandes recintos.

“Felices de anunciar una nueva gira de teatros y auditorios. Tenemos muchas ganas de compartir este formato tan especial con vosotr@s”, ha señalado el grupo a través de sus canales oficiales.

La gira recorrerá un total de 21 ciudades y constará de 42 conciertos, una programación que la banda ha asegurado que está completamente cerrada.

“Con estas fechas queda cerrada la gira. No habrá más conciertos ni nuevas ciudades”, han advertido desde Fito & Fitipaldis, por lo que las actuaciones anunciadas serán las únicas oportunidades para disfrutar de este formato especial.

La cita coruñesa será una de las paradas gallegas más esperadas por los seguidores del artista bilbaíno, que regresará a la ciudad para interpretar algunos de los grandes éxitos de su trayectoria, como Por la boca vive el pez, Antes de que cuente diez o Soldadito marinero.

Las entradas para todos los conciertos de la gira saldrán a la venta el próximo 30 de junio a las 12:00 horas a través de la página web oficial de la banda.