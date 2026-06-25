El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, y el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado Cedida

El organismo estatal Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña ultiman los detalles del acuerdo para la reordenación del crédito suscrito entre ambas entidades para financiar la construcción del Puerto Exterior de Langosteira, según se ha hecho público en la mañana de este jueves. De salir adelante esta iniciativa, se traducirá en el aplazamiento de parte de los pagos del préstamo.

Este pacto fue debatido en el marco de las reuniones que mantiene el Gobierno central con las 28 autoridades portuarias para analizar los planes de empresa del sistema portuario español, y que posteriormente deberán ser refrendados por el Consejo Rector de Puertos del Estado.

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Según explica Puertos del Estado, la reestructuración del crédito tiene “especial relevancia” para el Puerto coruñés, ya que permitirá disponer “de unos 20 millones de euros extra entre 2027 y 2030”.

Con ello, el organismo coruñés se asegura la “capacidad financiera” para acometer las inversiones que están previstas en el Puerto Exterior y, además, para continuar con “las obras de renovación y mantenimiento que son necesarias en los muelles y superficies terrestres del puerto interior”.

Condiciones

Puertos del Estado asegura que, de aplicar los requisitos actuales del préstamo, entre 2027 y 2030 la Autoridad Portuaria debía amortizar un total de 36,5 millones de euros del préstamo suscrito con Puertos del Estado. "Ahora, con la reordenación que se está avanzando entre ambas entidades, se amortizarán en este periodo 16,5 millones de euros, generándose así en torno a 20 millones de euros para inversiones", según detalla.

No se trata de una condonación de la deuda, sino de un aplazamiento. El organismo estatal afirma que esta cantidad se recuperará "con mayores amortizaciones en años posteriores", cuando el desarrollo de los proyectos que están en marcha propicie "mayores ingresos" y, por tanto, "mayor capacidad" de la Autoridad Portuaria para afrontar todos sus compromisos.

Esta actuaciones a las que alude Puertos del Estado aparecen recogidas en el capítulo de inversiones del Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Este documento prevé proyectos como la finalización del acceso ferroviario a Langosteira y la puesta en explotación de la zona sur de la dársena con la habilitación de un nuevo muelle y explanadas para el despliegue de industrias vinculadas a la eólica marina. Esto último se producirá tras la confirmación de que el Puerto coruñés recibirá 97,5 millones de euros de fondos europeos Next Generation del proyecto Port Eol-Mar, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en coordinación con Puertos del Estado.