El presunto agresor de su novia embarazada en A Coruña, pendiente de cirugía tras lanzarse desde un primer piso

Entrada del Hospital de A Coruña Carlota Blanco

El presunto agresor de su pareja embarazada en el Agra do Orzán permanece ingresado en el Hospital de A Coruña a la espera de cirugía tras lanzarse desde un primer piso después de cometer la agresión.

El hombre, cuyo pronóstico es reservado pero se sabe que se encuentra actualmente en planta pendiente de quirófano, supuestamente golpeó a su novia por "celos" en torno a las 09.30 horas de la mañana del miércoles, hecho por que posteriormente fue detenido por agentes de la Policía Nacional como sospechoso de un delito de violencia de género.

Tras cometer la agresión, el joven de unos 25 años de edad se precipitó desde el primer piso de un edificio en la avenida de A Gramela, a la altura del cruce con la calle Comercio, por lo que necesitó asistencia sanitaria y su posterior traslado al Chuac.

Segun apuntan testigos del suceso, también la mujer embarazada tuvo que ser trasladada al hospital, aunque no sufrió heridas graves.