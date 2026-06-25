Ecoener afronta el reto de impulsar sus resultados después de cinco años en negativo en la Bolsa

El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia Cedida

Ecoener es una empresa con sede en la calle San Andrés, en el centro de A Coruña, que se dedica al sector de las energías renovables. Construye y opera centrales hidroeléctricas, parques eólicos, plantas solares fotovoltaicas y de almacenamiento.

Sus acciones empezaron a cotizar en la Bolsa española en 2021 por un precio de 5,90 euros y, por el momento, acumula una mala racha. En estos cinco años, los inversores que decidieron acudir a la Oferta Pública de Venta (OPV) apenas han tenido alegrías, ya que la cotización casi siempre se ha mantenido por debajo de aquel nivel inicial (solo en el verano de 2022, tras la subida de los precios de la electricidad derivada de la guerra en Ucrania, se logró alcanzar los 6,48 euros).

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Una persona que hubiese comprado títulos de Ecoener hace cinco años a 5,90 euros, hoy habría perdido cerca de un 28% de su inversión inicial, ya que se negocian en el entorno de los 4,30 euros, según recogen los datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Nueva etapa

El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, destacó recientemente en la Junta General de Accionistas que la compañía ha construido “una plataforma internacional sólida, diversificada” y con “una elevada visibilidad de ingresos a largo plazo”, tras completar “una etapa de fuerte expansión e inversión”.

“Ahora iniciamos una nueva fase centrada en el crecimiento, la rentabilidad y la generación de caja”, aseguró. Además, indicó que “la entrada en operación de los activos desarrollados en los últimos años”, que marcan “la nueva fase de crecimiento”, impulsará “los resultados”.

La empresa energética explica que, desde su salida a Bolsa, ha transformado su perfil operativo, alcanzando 815 megavatios en operación y construcción, “seis veces más que en 2021”, y unos ingresos de “85 millones de euros en 2025”, “más del doble que hace cinco años con un 63% procedente del negocio internacional”.

De cara a esta nueva fase, Ecoener asegura que orientará su expansión hacia mercados de la Unión Europea y de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), manteniendo su posición en Hispanoamérica. “Vamos a seguir creciendo en geografías con marcos regulatorios predecibles y desarrollando tecnologías con alto potencial de crecimiento, especialmente la eólica y las soluciones híbridas con almacenamiento”, explicó Luis de Valdivia.

En la actualidad, la compañía cuenta con proyectos de almacenamiento en ejecución en República Dominicana y Canarias, que suman 177 megavatios hora de capacidad, y tres de los activos con previsión de iniciar la construcción en 2026 estarán hibridados con sistemas BESS.

Asimismo, ha obtenido recientemente 8,4 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para modernizar e incorporar sistemas de almacenamiento en sus activos hidroeléctricos en Galicia.