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A Coruña

Dibujos originales de Los Simpson y más espacios expositivos: Viñetas desde o Atlántico toma forma para este verano

El director, Manel Cráneo, presentó esta mañana las líneas principales del salón del cómic de agosto

Óscar Ulla
Óscar Ulla
25/06/2026 13:50
Presentación de Viñetas desde o Atlántico 2026
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Viñetas desde o Atlántico se sigue preparando para su próxima edición este próximo mes de agosto. Una edición que se expandirá por más espacios de la ciudad, con un mayor acento en la reivindicación y con propuestas únicas.

El director del salón del cómic coruñés, Manel Cráneo, daba unas primeras pinceladas de Viñetas 2026, que también tendrá un ojo puesto en el eclipse del 12 de agosto, como bien demuestra el cartel, creado este año por el autor lucense afincado en Ourense Miguel Robledo.

Presentación Viñetas desde el Atlántico

Más nombres para Viñetas desde o Atlántico, que sigue perfilando su programación para este 2026

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Además de tomar espacios ya habituales como el Kiosco Alfonso (con una muestra centrada en la memoria democrática), Palexco o las casas museo (Picasso y Casares Quiroga), este verano la actividad se extenderá a la Fundación Luis Seoane, con una propuesta centrada en autores palestinos.

Cráneo, que está al frente de Viñetas por tercer año, destacó la idea de poner el foco también en el público familiar. En Palexco se expondrán trabajos de Raúl García, que ha trabajado como animador para Disney y que mostrará dibujos originales de 'Los Simpson'. También mostrará en Palexco sus trabajos Jacobo Fernández, autor de 'Marcopola'. 

Viñetas volverá a trascender el papel con propuestas audiovisuales. Así, Cráneo adelantó que habrá varios podcast que vendrán a grabar desde Madrid o Barcelona, así como capítulos especiales de 'El Nicho', el programa de David Perdomo, con algunos de los invitados de esta edición del salón del cómic.

Edición colaborativa

Se trata de una edición más colaborativa de lo habitual, con más de una veintena de entidades que participarán de algún modo del evento, como es el caso de las ONG Amnistía Internacional y Ecos do Sur, o la EASD Pablo Picasso o Amigos de la Ópera de A Coruña.

La alcaldesa, Inés Rey, junto al director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, acompañaron a Cráneo en esta presentación, en la que la regidora remarcó que serán más de un centenar las actividades y más de 70 los autores invitados.

"Viñetas é xa un proxecto cultural que se estende todo o ano", destacaba Rey sobre el evento, que pese a que su semana central será en el mes de agosto, sus actividades y colaboraciones se expenden durante más tiempo. "Esta será unha edición á altura da nosa cidade", apuntaba la alcaldesa, una alabanza de la que se hacía eco Lorenzo, al destacar que Viñetas "é un referente non só en Galicia e no noroeste, senón en toda España".

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