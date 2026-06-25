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A Coruña

Amper se trasladará al Puerto Exterior de A Coruña para dejar sitio al proyecto de SAIC en Ferrol

La empresa baraja utilizar instalaciones alternativas mientras se tramita el cambio de ubicación

Redacción
25/06/2026 15:53
Trasvase de melaza realizado en Langosteira
Puerto Exterior de A Coruña
Cedida
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El consejero delegado de Amper, Enrique López, ha anunciado este jueves que la compañía cambiará su ubicación en el Puerto Exterior de Ferrol y se trasladará a A Coruña para facilitar la implantación de la automovilística china SAIC.

En el turno de preguntas de su charla sobre la evolución de las tecnologías de defensa, el consejero delegado de Amper ha hablado acerca del proyecto de SAIC de construir en el Puerto Exterior ferrolano su primera planta de vehículos en Europa, con la previsión de producir unas 120.000 unidades desde 2028.

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Al respecto, ha recordado que Amper cuenta con una concesión en esa misma superficie, de 70.000 metros cuadrados, donde el grupo español estaba construyendo una instalación para la integración de infraestructuras de eólica marina.

Pero lejos de oponerse a la iniciativa del gigante asiático, Amper ha optado por la cooperación y por "facilitar la implantación de un proyecto estatal considerado estratégico para el Gobierno de Galicia y para España", ha subrayado.

"Vamos a cambiar nuestra ubicación de Ferrol por una en el Puerto Exterior de A Coruña", ha explicado López, que ha contado que la decisión tiene un impacto económico que están gestionando y negociando con la Xunta de Galicia, pero también otro "pequeño" de 'timing', que están tratando de resolver.

Una de las soluciones para este último efecto pasa por utilizar "instalaciones alternativas" durante el tiempo de decalaje de la mudanza, esto es, en torno a un año, como pudieran ser las de su socio Navantia o, incluso, propias como las que Amper compró a Siemens Gamesa en As Somozas.

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