Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Las alergias en A Coruña cuestan cerca de 130 millones al año

El 30% de la población padece alguna de estas patologías, que cada vez son más complejas

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
25/06/2026 03:05
El alergólogo del Chuac Joaquín Martín posa en el Abente y Lago
El alergólogo del Chuac Joaquín Martín posa en el Abente y Lago
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cuando llega el sol y el buen tiempo, no nos extraña ver a personas estornudando, con narices irritadas, ojos llorosos y pañuelos a granel. Pero esta escena cada vez se hace más habitual, y no solo durante la primavera o el verano. “Quien no tiene una tiene otra”, asegura el especialista del Chuac Joaquín Martín Lázaro, que indica que el 30% de la población coruñesa padece alguna de estas patologías, que cada vez son más complejas y cuyo gasto sanitario por paciente es “muy importante”.

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, el coste medio anual por paciente se sitúa en 1.700 euros al año, aunque depende de la gravedad y tipología. Por ejemplo, en el caso de la rinitis alérgica, se calcula que el gasto –tanto directo como indirecto– se sitúa entre los 2.000 y los 3.400 millones al año, mientras que el asma costaría de media entre 1.480 y 3.022 millones. “En el asma grave, por ejemplo, utilizan inhaladores más caros y es muy importante tener controlados a estos pacientes, porque acaban ingresando más veces, sobre todo en UCI, por problemas respiratorios”, explica el alergólogo del Chuac.

¿Cuánto durará la temporada de alergias en A Coruña?

Más información

Si se hace el cálculo, teniendo en cuenta que A Coruña tiene unos 250.000 habitantes, el coste por paciente roza los 130 millones de euros al año, una cifra que seguirá subiendo pues, tal y como recuerda Martín, “cada vez hay más personas alérgicas”. Primero, porque son enfermedades genéticas, por lo que al transmitirse entre generaciones, “aumenta la probabilidad” de desarrollarlas. Pero el diagnóstico al alza también lo explica el hecho de que los ciudadanos cada vez se preocupan más de su salud: “Se consulta más y los padres están más atentos a la salud de sus hijos, no se crían tanto a granel, digamos, como se hacía antes”, analiza el experto.

Todo suma, lo que se traduce en que, al final, “si no tienes rinitis, tienes asma, una alergia a un medicamento, a un alimento” o a cualquier otra cosa, como pueden ser las dermatitis atópicas o de contacto, como al niquel, más frecuente en mujeres por la bisutería.

Pacientes todo el año

En el Chuac no hay un perfil fijo, pues cada tipo de alergia es un mundo, sus causas pueden ser muy diferentes y sus calendarios también. El polen, por ejemplo, es propio de la primavera y el verano, mientras que los ácaros –una alergia muy “frecuente” en A Coruña– son más propios del otoño y también de la primavera. Otros, como los medicamentos, pueden aparecer en cualquier momento. También se pueden agravar con la edad pues “cuanto más te expones, es más probable que tu cuerpo lo acabe rechazando y provocando una reacción alérgica”.

Los especialistas advierten de que cada vez los casos son más complejos, con enfermos cada vez más polisensibilizados, es decir, que son alérgicos a varias cosas, una situación que afecta al 90% de los pacientes en España.

El futuro pasa por la inmunoterapia, ya que es lo “único que puede modificar” la enfermedad. “El resto de medicamentos tienen la intención de aliviar, pero los fármacos biológicos tienen intención curativa, lo que evitaría el empeoramiento de la enfermedad, los ingresos y mejoraría la calidad de vida”, incide Martín. 

El Hospital necesita más alergólogos para poder atender a toda la población

El auge de las alergias deja a la vista la necesidad de contar con más especialistas en el Hospital de A Coruña. “Con semejante población alérgica, no damos hecho”, advierte el doctor Joaquín Martín Lázaro, que aprovecha para hacer un llamamiento a las nuevas generaciones. 

Es una especialidad muy atractiva porque normalmente cuando un paciente tiene una reacción alérgica grave, una anafilaxia, tienes que investigar qué es lo que ha podido causarlo. A veces es evidente, pero otras no”, explica el especialista del Chuac. 

Alergología no se limita así a un solo órgano o sistema, ya que toca muchas cosas, como puede ser el aparato respiratorio, la piel, el digestivo... “Es muy bonita y las nuevas generaciones se interesan mucho por ella, pero hacen falta médicos, como en cualquier otra especialidad”, reconoce Martín. 

Según estima, en los últimos diez años el número de alergólogos, donde hay una alta representación femenina, se ha mantenido estable, por lo que pide revertir esta situación ante la incidencia al alza.

Dos personas disfrutan del sol en el parque Adolfo Suárez, invadido por plumachosHierba de la pampa

La invasión de plumachos cambia el calendario de alergias en A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Varios MIR, en el acto de recibimiento en junio en el Chuac

El MIR de 2026 cumple su tradición: “En A Coruña nunca ha quedado una vacante”
Lucía Crujeiras
El autobús número 327 es el más antiguo en funcionamiento de Tranvías

El más veterano de la empresa de buses de A Coruña: cumple 26 años y recorre la línea UDC
Iván Aguiar
Plancha metálica en el cierre del número 23 de la calle Santander

Fin al calvario de los vecinos de Os Mallos por el “noxento” estado de un solar vacío
Lara Fernández
El ideal gallego

Alertan de que en A Coruña opera un grupo que okupa pisos y falsifica contratos
Abel Peña