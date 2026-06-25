A Coruña llega puntual a su cita veraniega con las rebajas

Primer día de rebajas de verano 2026 Carlota Blanco

No importa que llueva, truene o haga un calor sofocante. Los coruñeses superan todas las adversidades para estar presentes en su cita veraniega con la moda. Las rebajas, pese a adelantarse en algunas marcas a través de sus páginas webs y apps, comenzaron oficialmente este jueves en las tiendas físicas. En la plaza de Lugo, minutos antes de las 10.00 horas, cuando se produjo la apertura de los establecimientos, decenas de personas aguardaban acceder antes que nadie a los descuentos en sus prendas ya ojeadas con anterioridad.

“Ayer fiché varias cosas en la web y espero que estén disponibles en esta tienda. Siempre me gusta probarme las cosas pero si no lo hay, voy a llenar mi cesta en la web”, comentó una esperanzada Marta Míguez a las puertas de Zara en la calle Compostela. Su amiga Mireia López, mientras asentía al escuchar a su acompañante, reconoció: “El calor que vivimos hace que desde semanas esté esperando este momento para comprar bermudas y faldas. Vengo sobre todo a por ropa veraniega”.

Estas rebajas llegan con una excepción. Con carácter general el domingo no abrirán las tiendas, ya que la temporada estival comienza de manera oficial el 1 de julio. Este 28 de junio, por lo tanto, no es un domingo de apertura comercial autorizada por la Xunta.