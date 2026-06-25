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A Coruña

A Coruña llevará a pleno el cambio que permitirá construir 520 viviendas más en Xuxán

Ha pasado casi un año desde su aprobación inicial, como ha denunciado el PP

Abel Peña
Abel Peña
25/06/2026 11:22
Un operario trabaja en la construcción de un inmueble
Un operario trabaja en la construcción de un inmueble en Xuxán
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Después de un año de su aprobación inicial, el Ayuntamiento llevará al pleno del jueves el cambio que permitirá construir más de 500 viviendas (520) de promoción pública nuevas en Xuxán. Una gran parte del terreno estaba dedicado a uso terciario (oficinas y tiendas), un resabio de cuando el polígono se iba a destinar a oficinas y su nombre era Parque Ofimático. 

Vecinos de Xuxán presentarán alegaciones a la modificación del PGOM de A Coruña

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Sin embargo, con el paso de los años, quedó claro que lo que se necesitaba era más vivienda. A día de hoy, en Xuxán sigue construyéndose frenéticamente, pero el suelo comienza a agotarse, y la ciudad necesita más. Ambas partes, Xunta (propietaria del terreno) y Ayuntamiento estaban de acuerdo, y el cambio se había anunciado hace más de dos años.

Como todo cambio en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), requiere mayoría absoluta, lo que no es fácil para un gobierno en minoría como el de Inés Rey. Sin embargo, en este caso no hubo problemas, dado que los tres partidos (PSOE, PP y BNG) concuerdan en la necesidad de más vivienda en A Coruña. 

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De hecho, el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Lorenzo, había denunciado la semana pasada lo que consideraba un "bloqueo" por parte del Gobierno local: “El pleno lo aprobó inicialmente el 31 de julio de 2025, hace casi un año, y desde entonces no ha vuelto para aprobación definitiva. Por lo que sabemos, estaba listo para su aprobación en el Pleno de junio. ¿Por qué paralizan esta iniciativa de la Xunta? ¿A qué esperan?”

El lunes se lleva a la comisión informativa de Urbanismo, y el jueves, se votará. Aunque a día de hoy, el Gobierno de Inés Rey ya no cuenta con el apoyo del BNG, no se esperan problemas en esta votación. Una vez aprobada, solo faltará que la Xunta apruebe el trámite

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