Xoel López cantó ante 1.000 espectadores en la ‘noite do porto’ más especial

El cantante coruñés, durante su actuación de este miércoles Carlota Blanco

Seguramente, fue uno de los conciertos más especiales de los muchos que ha ofrecido Xoel López en su ciudad natal. Justo a la hora a la que la tradición dicta que se prenden las hogueras de San Juan estaba anunciado su ‘bolo’ en el muelle de Batería dentro del ciclo ‘Noites do Porto’. Una apuesta arriesgada que resultó un éxito. Fueron mil los asistentes a una actuación que, a juicio de sus seguidores, ha sido una de las mejores que ha ofrecido nunca en A Coruña.

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Por las redes sociales corrió el bulo de que Xoel interpretaría el nuevo himno del Deportivo (el club reveló este mes que se lo ha encargado) por primera vez en el puerto y que una pantalla ofrecería esta actuación en el acto celebrado de madrugada por la entidad blanquiazul en el andén de Riazor, justo al lado del Playa Club, en el que Xoel tocó en varias ocasiones. Nada de eso ocurrió. Lo que sí hizo fue, lógicamente, cantar por primera vez en la urbe que lo vio nacer temas de su última disco, ‘Oniria Popular’. En concreto, se escucharon ‘Cupido (muerte al amor romántico)’, ‘Sombras chinas’, ‘Mundo flotante’, Monstruo final’ y ‘Campos de Castilla para siempre’.

Clásicos de su repertorio como ‘Todo lo que merezcas’ (con la que se abrió el concierto), ‘Lodo’, ‘Hombre de ninguna parte’ y, por supuesto, ‘Tierra’ sonaron la noche en la que el concierto de Xoel López supo a sardinas y a churrasco.