Apenas unas horas después de celebrar por todo lo alto con las hogueras en la noche de San Juan, una granizada sorprendió esta tarde a unos coruñeses que sí esperaban cielos nubosos, chubascos y tormentas generalizadas, tal y como había anunciado la delegación local de la Aemet, pero que no contaban con que la tormenta se produjese tan poco.

Así, muchos se sorprendieron cuando, alrededor de las 20.35 horas, una intensa descarga de granizo cayó sobre las calles de la ciudad, obligando a muchos a tomar refugio en los portales o posibles parapetos más cercanos para que los gélidos pedriscos no les golpeasen la cabeza.

Según las previsiones de la Aemet, se esperaba que la tormenta fuese más fuerte durante la noche, pero la granizada se adelantó unas horas y puso a correr a los viandantes, que tuvieron que refugiarse bajo cualquier techo por algunos minutos.

Galería Así fue la granizada de San Juan Ver más imágenes

En las playas la situación fue curiosa. Los bañistas se resistían a abandonar las playas en el festivo día de San Juan. En las más céntricas (Matadero, Riazor y Orzán) quedaban aún bastantes grupos de bañistas, especialmente jóvenes, que apuraban la calurosa jornada, en la que se marcó una máxima de 28,2 grados, a las diez de la mañana. A las 20 horas había caído hasta los 20,8, pero la sensación térmica era mayor. Todo se cortó de forma súbita. Como si A Coruña viviese bajo un clima tropical, y no atlántico, de repente se desencadenó la tormenta y el día de playa se cortó de raíz.

Ocurrió cuando el reloj avanzaba ya hacia las nueve. “Apura, que huele a tormenta”, había aconsejado una señora a otra poco antes en el Paseo Marítimo, pasada la coraza que divide Riazor de Orzán. La experiencia es un grado. A los pocos minutos empezó la granizada. Primero algún pedrusco aislado. Después fueron creciendo de tamaño. Y, finalmente, ya eran piedras. La huida de la playa fue rápida. Cubiertos con sus toallas, desfilaron hacia los soportales cercanos, como los de Orzán, Riazor o Matadero. No se paró ahí la cosa: después llegó el diluvio, que sorprendió a muchos en bañador o bikini.

También en el área metropolitana de A Coruña, específicamente en Cambre, se desató esta tormenta de granizo.

Tras la granizada, los truenos se escuchan en la ciudad al tiempo que se ven rayos en la lejanía, anunciando la llegada de la tormenta pronosticada.