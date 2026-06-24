Tranvías, una empresa de 125 años subida al autobús en A Coruña: “Tenemos una trascendencia histórica”
“Sabemos lo que es el servicio y adaptarse a las necesidades de la ciudad. Es la ventaja que tenemos”, afirma su director, Ignacio Prada
Entre la gasolinera y el centro comercial de Los Rosales se encuentra ubicada una gran nave desde la que se gestiona el servicio de autobús urbano de A Coruña. Esta tarea la acomete Tranvías, que debe coordinar 24 líneas que el año pasado movieron a 28,5 millones de usuarios.
Su director, Ignacio Prada, explica que se trata de “líneas regulares” que tienen “un número concreto de autobuses” y que funcionan en “un horario prefijado”, lo cual es más simple que, por ejemplo, un servicio discrecional que cambia todos los días.
Eso sí, avisa de que “en los últimos años” se han tenido que poner “muchos refuerzos”. “Estamos permanentemente controlando cuáles están más llenos o cuáles necesitan algún tipo de refuerzo en horas punta para evitar que vayan llenos y que nadie se quede en la parada, que es lo más importante”, asegura.
Revisión
Las cocheras son una parte fundamental para la empresa. “Es un servicio clave, porque sin ello no podríamos dar los refuerzos que estamos dando. Con la flota que tenemos ahora, que la hemos ido aumentando de 93 a 99, es necesario que esté perfectamente actualizada para poder dar el servicio correctamente”, indica Prada.
En cuanto al mapa actual de rutas, el director de Tranvías considera que es “adecuado” y apunta a que “los números” demuestran que el que “el servicio está adaptado a sus usuarios”. Pero matiza que se puedan “replantear ciertas mejoras”, con la cautela de que suelen “ser muy delicadas”.
Tranvías acumula una historia de 125 años. Se constituyó por escritura pública otorgada el día 3 de diciembre de 1901 ante el notario Rafael Pérez Santa Marina. Hoy en día afronta un reto clave para su futuro: la nueva concesión de transporte urbano coruñesa, que está pendiente de salir a concurso público.
Preguntado por las posibilidades de la compañía en la nueva licitación, Ignacio Prada tiene muy clara la respuesta. “Tenemos una trascendencia histórica y un conocimiento histórico de lo que es el servicio, y de lo que es el crecimiento de la ciudad y de adaptarse a las necesidades de la misma. Esa es la ventaja que tenemos y es la que esperemos que se valore”, destaca.
Nueva etapa
Como gesto simbólico, la empresa ha decidido realizar un cambio: ha estrenado nueva identidad corporativa y ha modificado su denominación, que ha pasado a ser Tranvías (frente a Compañía de Tranvías de La Coruña).
El director de la empresa indica que esto se realiza “de cara a la nueva etapa”, en referencia a la nueva concesión. “Es necesario renovar un poco la imagen para que se sepa que nos estamos preparando para esta nueva etapa que se avecina, de un transporte público para los nuevos tiempos”, afirma.
Además, incide en que este cambio llega en un momento en que la sociedad ha vuelto a valorar “el transporte público como una medida esencial y clave para la sostenibilidad de las ciudades”. “Era necesario que nosotros renováramos esa imagen para dar a entender que estamos preparados para ese nuevo marco, pero sin perder nuestra esencia”, argumenta.
Mejora
Tranvías defiende que el carril bus es una medida que puede ayudar a que el transporte público de la ciudad funcione de forma más eficaz. En especial, si se aplica “en donde haga falta” en puntos del centro urbano.
“No solamente mejora en tiempos de recorrido y en frecuencia, que dependiendo del carril bus puede ser una mejora importante, sino que, sobre todo, ganas en puntualidad. Es decir, evitas la incidencia del transporte privado sobre el transporte público, y eso es muy importante”, indica Ignacio Prada.
“Va a ser necesaria una inversión muy alta en vehículos eléctricos”
¿Cuáles son las perspectivas de Tranvías para el próximo concurso del transporte público que el Ayuntamiento de A Coruña tiene previsto convocar? “Nosotros sabemos lo mismo que todo el mundo, que evidentemente va a ser un servicio, ya solamente por legislación europea, que va a avanzar hacia la electrificación o hacia las emisiones cero. Entonces, va a ser necesaria una inversión muy alta en vehículos eléctricos y en infraestructura de recarga”, explica el director, Ignacio Prada. Ante este escenario, asegura que la empresa tiene un autobús eléctrico en la línea 2 que le ha dado “buenos resultados”, ya que ahorra “mucha energía” y consume “menos de la cuarta parte” que un vehículo normal.