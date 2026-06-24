San Juan deja cuatro ingresados por quemaduras y numerosas intoxicaciones etílicas en el Chuac

Un joven salta una hoguera en la playa German Barreiros

La celebración de la noche de San Juan registró una mayor actividad asistencial en el Complejo Hospitalario de A Coruña que en las dos ediciciones anteriores, especialmente a partir de las 02:00 y las 02:30 de la madrugada.

Según fuentes sanitarias, durante esas horas se produjo un importante incremento en la afluencia de pacientes, con numerosos casos relacionados con la celebración festiva. Entre las incidencias más destacadas figuran cuatro ingresos hospitalarios por quemaduras. Aunque las lesiones no revestían gravedad, los afectados precisaron observación y atención especializada en el centro hospitalario.

Además, el Chuac atenció un elevado número de intoxicaciones etílicas. Buena parte de estos casos fueron derivados desde el punto de atención sanitaria instalado en la playa de Riazor, que durante los momentos de mayor afluencia no pudo absorver toda la demanda asistencial generada por la presencia masiva de personas en el arenal coruñés.

Junto a las quemaduras y las intoxicaciones por alcohol, los profesionales sanitarios atendieron diversas incidencias de carácter leve y otras patologías habituales en este tipo de eventos multitudinarios.

Aunque la noche transcurrió sin incidentes de extrema gravedad, el balance asistencial refleja una actividad más intensa que la registrada en las celebraciones de San Juan de los dos últimos años, consideradas especialmente tranquilas por los servicios sanitarios.