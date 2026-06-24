Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Limpieza de las playas después de San Juan
A Coruña

Operación limpieza en A Coruña casi a punto: Orzán reabre a las 13 horas 

Matadero y Riazor ya están disponibles para los bañistas

Belén Cebey
Belén Cebey
24/06/2026 12:44

Las playas de A Coruña han comenzado a recuperar la normalidad después de la multitudinaria celebración de la noche de San Juan gracias al amplio dispositivo de limpieza desplegado por el Ayuntamiento, considerado el mayor de la historia para este tipo de operativo.

Desde primeras horas de la madrugada, decenas de operarios y maquinaria especializada trabajaron de forma ininterrumpida para retirar los residuos acumulados en los arenales tras una noche que volvió a congregar a miles de personas en el frente marítimo coruñés.

Foto de Riazor con gente a las 12.32
Foto de Riazor con gente a las 12.32

Las playas de Matadero y Riazor fueron reabiertas al público durante la mañana, una vez completadas las labores de limpieza y acondicionamiento. Por su parte, la playa del Orzán, el epicentro tradicional de la celebración, permanecerá cerrada hasta las 13:00 horas para permitir la finalización de los trabajos y garantizar que el arenal se encuentre en perfectas condiciones para los bañistas.

Foto de Matadero con gente a las 12.15 horas
Foto de Matadero con gente a las 12.15 horas

El operativo movilizó un importante despliegue humano y técnico, con equipos encargados de la recogida manual de residuos y maquinaria pesada. El objetivo era devolver las playas a su estado habitual en el menor tiempo posible tras una de las noches con mayor afluencia del año.

Te puede interesar

Más de 6.000 pasajeros desembarcan en la ciudad

Los turistas encuentran su paraíso 'typical spanish' en la calle Real de A Coruña
Lara Fernández
Fábrica de Elinsa en A Coruña

La coruñesa Elinsa se adjudica un contrato de servicios eléctricos en Brasil
Iván Aguiar
Tienda de Zara

Inditex repite como la empresa con mejor reputación de España
EP
Agente del Seprona

El Seprona refuerza la vigilancia forestal ante el inicio de la campaña de prevención de incendios
Redacción