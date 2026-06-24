Operación limpieza en A Coruña casi a punto: Orzán reabre a las 13 horas 

Las playas de A Coruña han comenzado a recuperar la normalidad después de la multitudinaria celebración de la noche de San Juan gracias al amplio dispositivo de limpieza desplegado por el Ayuntamiento, considerado el mayor de la historia para este tipo de operativo.

Desde primeras horas de la madrugada, decenas de operarios y maquinaria especializada trabajaron de forma ininterrumpida para retirar los residuos acumulados en los arenales tras una noche que volvió a congregar a miles de personas en el frente marítimo coruñés.

Foto de Riazor con gente a las 12.32

Las playas de Matadero y Riazor fueron reabiertas al público durante la mañana, una vez completadas las labores de limpieza y acondicionamiento. Por su parte, la playa del Orzán, el epicentro tradicional de la celebración, permanecerá cerrada hasta las 13:00 horas para permitir la finalización de los trabajos y garantizar que el arenal se encuentre en perfectas condiciones para los bañistas.

Foto de Matadero con gente a las 12.15 horas

El operativo movilizó un importante despliegue humano y técnico, con equipos encargados de la recogida manual de residuos y maquinaria pesada. El objetivo era devolver las playas a su estado habitual en el menor tiempo posible tras una de las noches con mayor afluencia del año.