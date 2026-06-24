Más de 6.000 entradas vendidas para el concierto de Carlos Rivera en A Coruña

Carlos Rivera, en una imagen promocional Cedida

Comienza la cuenta atrás para el regreso de Carlos Rivera a Galicia. El próximo 10 de julio ofrecerá un concierto, en el marco de su gira ‘¡Vida México!’ en el Coliseum de A Coruña, que a falta de tres semanas ya ha superado las 6.000 entradas vendidas.

El espectáculo que trae preparado Rivera para su cita con el público coruñés celebrará sus raíces, su trayectoria y su evolución artística. La combinación de identidad, emoción y oficio explica la buena relación que mantiene con el público que lo acompaña desde hace años, también en España.

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Su relación con el país se retrotrae al musical de ‘El Rey León’, del que fue protagonista durante la etapa en Madrid de esta icónica producción, que abrió una puerta internacional a Rivera.

Más citas en el Coliseum

Pese a ser verano, el Coliseum tendrá una primera mitad de julio ajetreada en lo que a música y conciertos se refieres.

Y es que el de Carlos Rivera no será el único recital en el mulitusos, ya que antes pisarán las tablas del recinto de Alfonso Molina Tom Jones (que actúa el día 2 dentro de su gira 'Come Gather Round') y Pablo Alborán (que canta el día 4 en el marco de su 'Global tour').

Dos días después del concierto de Rivera, el Coliseum volverá a abrir su puertas, el día 12, para recibir a Yandel, que ofrece un espectáculo en formato sinfónico.

Más allá de la primera mitad de mes, el día 22 vuelve Aitana a A Coruña para cantar, esta vez en un Coliseum con las entradas agotadas desde hace meses.