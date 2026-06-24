Aunque los servicios de emergencia aseguran que la de ayer fue una noche de San Juan muy tranquila, no estuvo libre de incidentes. Uno de los más curiosos tuvo lugar en la finca de los Mariño, pasadas las doce y media de la noche, cuando la fiesta se hallaba en su apogeo.

Este lugar acoge un campamento de sintecho, que se refugian bajo la falsa cúpula, muchos inmigrantes ilegales. Uno de ellos encendió una hoguera, y lo hizo demasiado cerca de los postes de madera que sostienen la estructura, así que los Bomberos acudieron a apagarlo.

Esto no hizo muy feliz a varios de los sintecho, que empezaron a hacer aspavientos, furioso, ante la curiosidad de los testigos que le contemplaban desde el Paseo, y que habían acudido a comprobar a qué se debían los camiones de Bomberos. "¡Vamos a ganar el Mundial!" "¡La conquista empieza aquí!"

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Hay que decir que la finca de los Mariño no estaba ocupada solo por sintecho, sino que muchas familias habían bajado para celebrar un picnic contemplando las hogueras de San Juan. También fueron testigos del curioso incidente.