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A Coruña

Los turistas encuentran su paraíso 'typical spanish' en la calle Real de A Coruña

Los cruceristas toman el centro de la ciudad tras la noche de San Juan

Lara Fernández
Lara Fernández
24/06/2026 13:29
Más de 6.000 pasajeros desembarcan en la ciudad
Colas para acceder a la tienda de souvenirs, este miércoles
Javier Alborés
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Los más de seis mil cruceristas que desembarcaron este miércoles del 'MSC Virtuosa' encontraron su propio paraíso en la calle Real. El número 42, el que hasta hace unas semanas ocupaba Apodemia, se ha transformado en una tienda de souvenirs 'typical spanish': Norte. 

Imanes, llaveros, peluches y todo tipo de objetos pueden comprar los visitantes para recordar su viaje. Pero, ya convertida en una urbe cada vez más turística, este nuevo establecimiento hecho por y para los turistas destaca por la cantidad de clichés españoles en pleno corazón de A Coruña: imanes de paellas, sevillanas, banderas de España y hasta toros. Claro que también es posible llevarse de recuerdo un motivo de la Torre de Hércules o del Camino de Santiago.

Cuando la ciudad todavía huele a humo y sardinas, el centro amaneció este miércoles 'conquistado' por los pasajeros del crucero que atracó en el muelle de Trasatlánticos a las 08.00 horas. Pocos coruñeses se dejaron ver por las calles, por lo que los turistas pudieron pasear y tomar algo sin necesidad de luchar por una mesa. La ciudad en la que nadie es forastero se transformó este miércoles en la que todos lo son.

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