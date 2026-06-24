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A Coruña

La Policía Local despeja las playas de cientos de jóvenes en San Juan

El 092 arrestó a dos sujetos que se pelearon con botellas rotas en la playa de Riazor

Abel Peña
Abel Peña
24/06/2026 08:20
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Agentes de la Policía Local despejando la playa
A. Peña
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Ya eran las seis y cinco minutos de la madrugada cuando la megafonía anunció a los cientos de jóvenes que aún se encontraban en las playas de Riazor y Orzán que debían abandonarlas. El aviso fue ignorado, así que la Policía Local, junto con la seguridad privada, comenzaron el lento proceso de peinar Orzán de punta a punta. Menos de una hora después, habían acabado.

Hubo que convencer a algunos remolones, gente que había traído el saco de dormir o parejas tumbadas abrazadas. Incluso hubo un par al que tuvieron que sacar a empujones esgrimiendo las porras. Uno de ellos invocó el artículo 14 de la Constitución, y otro, muy enfadado, soltó toda clase de imprecaciones en su idioma, pero no sirvió de nada. 

San juan vertical

Fue el colofón de un San Juan bastante tranquilo, pero no sin incidentes. La Policía Local tuvo que intervenir en muchos conatos de pelea, pero la mayoría no llegaron a mayores gracias a su rápida actuación. 

Por otro lado, un hombre sufrió una paliza en la calle Sol poco después de las cinco de la madrugada, y tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital. Sin embargo, la Policía no localizó al responsable entre la multitud, de manera que no hubo arrestos. 

En eambio, si arrestaron a dos sujetos que se enzarzaron en una pelea con botellas rotas en Riazor, aunque ninguno precisó de atención médica. 

Camioneta desde donde se controlan las cámaras con IA

La IA vigilará las playas en San Juan por primera vez en A Coruña

Más información
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