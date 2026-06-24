La oleada de antojos por una tortilla de A Coruña: 80 vendidas en un solo día

Marcos, cocinero de Volteo, prepara la tortilla German Barreiros

Si se le pregunta a un argentino, seguramente en buena parte de las respuestas aparezca "el mejor asado del mundo" como marca de la casa. Algo parecido sucede con la tortilla y el churrasco y la destreza de los coruñeses para con dos de los productos básicos no solo en su dieta, sino también en reuniones sociales, 'comilonas' y demás festejos alrededor de una mesa. Pues bien, ese win-win que supone incluir ambos productos en cualquier plan se ha fusionado para la última creación de Volteo.

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La tortilla de churrasco ha desatado toda una fiebre en el restaurante de tortillas de la calle de la Franja. Nacida como tortilla del mes de junio, por aclamación popular es ya con diferencia el producto estrella. Sin ir más lejos, de las 120 tortillas despachadas el viernes de la pasada semana, 80 fueron de churrasco. Algo inaudito y sin precedentes en Volteo. "Ya la habíamos incluido en julio del año pasado y tuvo bastante tirón, pero no sabemos qué ha pasado este año", indica Abden Ben, fundador del establecimiento. Uno de los vídeos en los que presentaba la preparación se viralizó y alcanzó las 350.000 visualizaciones.

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En realidad, se trata de una creación a tres, en la que han intervenido el multipremiado Pedro Miño como asesor, la parrillada Alcume como suministradora del churrasco y Volteo como ejecutor. "No tenemos parrilla, pero tampoco queríamos preparar la carne en el horno, así que para cada turno vamos pidiendo 14 o 15 tiras de churrasco mejor preparado, en el que consideramos uno de los mejores lugares del centro para ello", dice Ben, que celebra la fórmula creada por todo el equipo y que ahora ejecuta el cocinero Marcos Gómez da Rocha.

El equipo de Volteo, con la tortilla German Barreiros

Composición

Para crear la nueva tortilla de churrasco de Volteo son necesarios, además de las tiras del Alcume, ocho huevos del Pazo de Vilarullo, además de patatas de temporada. "Estábamos con la kenebec, pero ahora hemos cambiado a la agria, por una cuestión de temporada. Es la que se usa en todo Betanzos", matiza el propietario del restaurante. No define su tortilla como betanceira, pero sí "justa de punto para que esté jugosa", por lo que el maridaje con el churrasco no es complicado. Finalmente, es el propio cliente el que elige si echar el chimichurri por encima o tenerlo él mismo para repartir a su gusto. El precio es de 18 euros, el mismo de todas las creaciones especiales.

La tortilla de churrasco de Volteo German Barreiros

Volteo nació en diciembre de 2024 y, en cuestión de año y medio, se ha ganado un sitio entre las preferencias de los coruñeses y los turistas. Y si no que se lo pregunten a Gerard Piqué, que eligió el establecimiento de Abdel el año pasado para darse un buen atracón de tortilla. "No sabíamos cómo iba a ir el proyecto y la gente nos decía que sería algo efímero, pero no hemos parado de crecer. Por ejemplo, pasamos de ser tres a ocho personas en el equipo. Hacemos tres turnos de comidas, y a partir del jueves por la noche ya no podemos dar más mesas, porque literalmente no hay sitio", sentencia la propiedad, que recomienda reservar con antelación para probar la nueva tortilla de moda en A Coruña.