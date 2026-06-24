La coruñesa Elinsa se adjudica un contrato de servicios eléctricos en Brasil

Fábrica de Elinsa en A Coruña Dani Patiño

La empresa coruñesa Elinsa, a través de su filial brasileña, ha suscrito con Equatorial Pará Distribuidora de Energia un nuevo contrato para la prestación de servicios eléctricos en el Estado de Pará, en Brasil, en el marco del Programa Luz para Todos.

El contrato tiene una duración esperada de dos años y el alcance de los trabajos comprende la prestación de servicios eléctricos. Incluye la construcción de redes de media y baja tensión, instalación de equipos, transformadores, patrones de entrada, instalaciones internas y registro de unidades consumidoras. Para ello se utilizan metodologías y herramientas apoyadas en IA (Inteligencia Artificial) de desarrollo propio que maximizan la eficiencia y la seguridad.

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La actuación se enmarca en el Programa Luz para Todos, una de las principales políticas públicas de universalización del acceso a la energía eléctrica en Brasil, orientada a llevar electricidad a poblaciones rurales y comunidades ubicadas en zonas remotas, con especial impacto en territorios de vulnerabilidad social, según explica la empresa coruñesa.

Amper, compañía matriz de Elinsa, explica que esta adjudicación refuerza la posición de Elinsa do Brasil como socio industrial de referencia en el sector eléctrico brasileño y consolida la presencia del grupo “en actividades de ingeniería, construcción y mantenimiento de infraestructuras críticas de distribución eléctrica”.

“Esta nueva adjudicación está alineada con la estrategia de Amper de crecimiento internacional apoyado en capacidades tecnológicas e industriales que contribuyan a la autonomía estratégica de los países, tanto en defensa y seguridad nacional como en independencia energética, incluyendo las actividades relacionadas con la electrificación de la economía y los territorios”, asegura Amper. l