Las hogueras de San Juan en la playa de Orzán Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, A Coruña renovaba el ritual del fuego en la noche de San Juan, donde se apagaron un año más las farolas del Paseo Marítimo y los coruñeses ahuyentaron de nuevo a las meigas. En 1976, hace 50 años, Vilaboa sigue sin escuelas pese a todas las promesas. En 1951, hace 75 años, se suspendió la línea de viajeros Orense-La Coruña y en 1926, hace 100, los dueños de coches de La Coruña recibieron una carta para pedirles sus servicios para una peregrinación.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de junio de 2001 Archivo

Hace 25 años | A Coruña renueva el ritual del fuego en la noche de San Juan

Porque era la noche más corta del año y se celebró San Juan ardió la ciudad con yescas que saltaron en forma de hogueras salpicando toda la ciudad, de una punta a otra, pero con más virulencia, ánimo y calor a los pies del mar, a lo largo de la bahía, desde Las Esclavas hasta el Matadero.

Fueron miles los coruñeses que iluminaron sus ojos y tantos los que volaron sobre los cientos de fogatas que lograron apagar, un año más, las farolas del Paseo Marítimo. Noche de fiesta en los arenales que compartieron amigos y familiares, acompañados de sardinas, churrasco, brona, refrescos y vino. La tradición alumbrada por el fuego sirvió a todos para disfrutar y ahuyentar de nuevo a las meigas.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de junio de1976 Archivo

Hace 50 años | Vilaboa sigue sin escuelas pese a todas las promesas

Se había dicho, el alcalde de Culleredo es testigo, que para el curso próximo se crearían dos escuelas en Vilaboa, que funcionarían en los locales escolares de la Corveira. Esto remediaría o paliaría la gran deficiencia de puestos escolares que habrá aquí para el curso próximo. Al parecer el Delegado de Educación y Ciencia ha acordado “por unanimidad” que estas dos escuelas de Vilaboa, igual que otras dos proyectadas para Almeiras, funcionen en la Agrupación de Tarrío. Esto nos parece un disparate; la Agrupación de Tarrío es una monstruosidad desde cualquier ángulo que se la mire y ahora se incrementa el pastel. Todos teníamos esperanzas de que este años comenzasen las obras de la Agrupación Escolar de 16 unidades en los terrenos de la Universidad Laboral.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de junio de 1951 Archivo

Hace 75 años | Suspendida la línea de viajeros Ourense - La Coruña

Hace unos meses fue inaugurado el servicio de autobuses para viajeros entre Orense y La Coruña. Este servicio fue acogido muy favorablemente en ambas provincias, ya que venía a resolver el viejo problema de enlace entre dichas capitales y provincias gallegas, que ni por ferrocarril, ni por otras combinaciones por carreteras, están enlazadas.

Tan necesario es este servicio, que diariamente lo utilizan unas cien personas. No es preciso encarecer las ventajas de todo género que este sistema de enlace supone para los intereses materiales y morales de las dos provincias beneficiarias; pero, según noticias que hemos recibido de Orense, y que publicamos, por orden de la superioridad se ha ordenado su suspensión.

Portada del 24 de junio de 1926 Archivo

Hace 100 años | Instrucciones para dueños de coches de La Coruña por una peregrinación

He aquí un texto de la carta enviada por párrocos de la ciudad a los propietarios de automóviles de La Coruña.

Muy señor nuestro: Le suponemos a usted enterado de que el día 18 del próximo mes de julio es el señalado para celebrarse la peregrinación del Archiprestazgo de Faro a Santiago de Compostela en la actual del Año Santo.

La creciente fé coruñesa halla una obstáculo casi insuperable para manifestarse en toda su magnitud, en la falta de vehículo adecuados para poder trasladarse los peregrinos a la ciudad del Apóstol. Deseando los párrocos que suscriben que la Peregrinación revista la mayor brillantez acordó dirigirse a todos los coruñeses que poseen automóvil.