Golpea a su novia embarazada y se tira desde un primer piso del Agra do Orzán, en A Coruña

Coche patrulla de la Policía Nacional EC

La Policía Nacional detuvo esta mañana a un hombre como sospechoso de un delito de violencia de género en Agra do Orzán, en la avenida de A Gramela a la altura de su cruce con la calle Comercio. El sujeto se arrojó desde un primer piso tras pegar a su pareja, que está embarazada. Ella no sufrió heridas graves, pero él fue ingresado en el Hospital.

El suceso tuvo lugar a las nueve y media de la mañana, cuando la calle se hallaba muy tranquila, con la mayor parte de la gente descansando tras la noche de San Juan, cuando se oyeron gritos.

Los vecinos estupefactos pensando que el alboroto provenía de alguien que había bebido demasiado y que volvía del San Juan pero hallaron al joven, de unos 25 años, tirado en la calle, retorciéndose de dolor.

Al lugar acudieron, además de los servicios sanitarios, varios coches patrulla. Los gritos continuaban porque desde la ventana la mujer explicaba lo ocurrido. Según decía, la había golpeado presa de los celos.

El 061 lo metió una ambulancia y abandonó el lugar, seguido por una patrulla del 091. En cuanto a la mujer, debido a su estado, fue trasladada al Chuac, comentan los testigos. "Era dantesco", señalan. La Jefatura Superior confirma la detención por malos tratos.