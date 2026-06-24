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A Coruña

El Deportivo también planea asumir la gestión de la cafetería y el restaurante del Playa Club

El grupo Gonzaba se unió al Tira do Cordel de Fisterra en 2013 para dar vida al actual ira do Playa

Guillermo Parga
Guillermo Parga
24/06/2026 21:49
La discoteca Playa Club, durante los preparativos para San Juan | germán barreiros
La discoteca Playa Club, durante los preparativos para San Juan | germán barreiros
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El adiós a la discoteca Playa Club no es la única novedad que el Deportivo tiene planeada para un complejo al que dará un cambio significativo de rumbo. Tal y como adelantó El Ideal Gallego el pasado martes, la entidad blanquiazul no renovará la concesión al grupo Pelícano, que el día 30 finalizará su ciclo de siete años. La idea es que ese espacio sea parte de un nuevo sports bar temático sobre el club. Sin embargo, posiblemente la actuación irá mucho más allá.

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La idea del Deportivo es recuperar también la gestión de la actual cafetería y el restaurante Tira do Playa, ahora mismo y desde 2013 gestionado por el grupo Gonzaba. En el proyecto inicial también estaba el fisterrán Tira do Cordel, aunque finalmente ese 'matrimonio' no fructificó. Hoy en día se trata de uno de los restaurantes mejor valorados, especialmente en los que a arroces se refiere. Y por supuesto la tortilla, pues detrás está la mano de José Manuel Crespo 'Crispi', responsable del desaparecido El Manjar.

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Tira do Playa sigue siendo una de las opciones favoritas de muchas celebridades que pasan por la ciudad. El pasado 4 de junio, tras el partido entre España e Iraq en Riazor, Luis de la Fuente y su equipo se dieron un homenaje. En 2022, un año antes de su fallecimiento, Pepe Domingo Castaño escribió en El Debate: “Tira do Playa, el esplendor perdido de Coruña”.

Futuro

Si bien los plazos no son tan inminentes como en el caso de la discoteca, el cambio podría ser efectivo después del verano. Fuentes de la actual gerencia del Tira do Playa afirman desconocer los planes del club.

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A la hora de configurar el futuro Playa Club, el Deportivo considera el complejo como un todo, y según ha podido saber El Ideal Gallego se tratará de un espacio revolucionario en la ciudad, llamado a convertirse en un polo de atracción turística.

A pesar de su salida de la discoteca, el grupo Pelícano mantiene tanto El Andén, donde celebra las famosas fiestas Mestizo, y el 57, contiguo a la cafetería del Playa Club.

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