El antiguo Gasthof de Riazor reabre por San Juan con estética de diner americano

La nueva estética del antiguo Gasthof de Riazor El Ideal Gallego

Al más puro estilo americano. El antiguo Gasthof de Riazor, en la esquina con Rubine, abrió parcialmente sus puertas este martes de San Juan para servir bebidas y comida a las miles de personas que acudieron al Paseo Marítimo para vivir la noite meiga en las playas coruñesas.

Sin rótulo oficial con su nombre, el restaurante del grupo Gasthof (con sus ventanas todavía cubiertas, lo que indica que esta apertura fue provisional), nace con estética retro de diner americano: cuenta con una jukebox (gramola) en la puerta, colores explosivos de tonos rojizos y lámparas de neón.

Un ventanal vinilado con el nombre 'The Riazor diner' anuncia la esencia de su propuesta: "sabores que nunca pasan de moda". Así, el local tendrá bagels, batidos y hamburguesas, entre otras cosas, y en un lateral del restaurante está ubicado el espacio para los riders. Este martes abrió con una barra exterior en la que ofrecían bocadillos y bebidas, pero todo apunta a que los coruñeses tendrán una nueva parada con vistas a la playa en su nueva ruta '76', como señalaba otro cartel en el restaurante.

El antiguo Gasthof atravesó dos cierres temporales en los últimos años, hasta su adiós definitivo para convertirse en esta nueva propuesta. Abierto en 1976, fue el primer restaurante de esta cadena en A Coruña.