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A Coruña

El calendario de espectáculos de humor en A Coruña se multiplicará tras el verano

Redacción
24/06/2026 04:35
Luis Piedrahita, en la plaza del Humor
Luis Piedrahita será uno de los artistas que actuará en otoño
Quintana
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Aunque el calor y la música tomarán en buena medida el calendario estival herculino, a la vuelta de las vacaciones los coruñeses lo tendrán complicado para dejar de reír. Y es que las propuestas humorísticas se van multiplicando y ya superan la quincena entre septiembre y diciembre.

El 11 de septiembre, el teatro Colón acogerá ‘El show de Ignatius Farray’, mientras que unos días después las risas se trasladarán al auditorio de Afundación, donde actuarán Clara Ingold (con su espectáculo ‘Paloma de parque’ el 19 de septiembre) y el artista asturiano Daniel Fez, que vuelve a A Coruña con nuevo show, ‘Estamos cucú de la cabeza’ (25 de septiembre).

28 julio 2024A Coruña.- Los coruñeses vibraron ayer en la última jornada del Morriña Fest, que no se vio afectado por la cancelación del concierto de Íñigo Quintero y ofreció un espectáculo musical a la altura. Artistas como Aitana, Yandel, Lola Índigo o el grupo Lala Love You pusieron así el broche de oro a un evento que entre sus dos jornadas llevó al muelle de Batería a más de 40.000 personas

El calendario musical de A Coruña se comprime con la llegada del calor

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En octubre, las propuestas humorísticas tomarán Afundación durante las primeras tres semanas: Laura del Val (con ‘En mi cabeza’, el día 3), Led Varela (con ‘Popular’, el 8), Maru Candel (que ofrecerá un monólogo el día 17) y Andreu Casanova (el día 23 con su espectáculo ‘Tinder sorpresa’). Un día después, el Colón acogerá ‘Vaquero’, de JJ Vaquero.

En noviembre, Afundación acogerá el ya anunciado ‘Eureka!’ de Mikel Bermejo (el día 7). Más tarde, Edén Serrano dispondrá ‘El show de Edén Serrano’ (el 13 de noviembre). Luego, Manuel Ángel Redondo llevará al auditorio de la Obra Social de Abanca su ‘Adulto responsable’ (el día 20). Entremedias, los días 12 y 13 de noviembre, el coruñés Luis Piedrahita presenta sobre las tablas del teatro Colón ‘Apocalípticamente correcto’.

En el mes de diciembre, Farmacéutico Fernández pasa de las pantallas de los móviles al escenario de Afundación con su ‘El farmafioso’ (el día 11). El mismo día, solo dos horas y media después será el turno de Jorge Yorya y su show en directo. En el teatro Colón se presentará ‘Ilustres ignorantes’, el espectáculo de humor de Javier Coronas, Raul Cimas y Pepe Colubi, que acudirá a A Coruña para ofrecer dos pases: uno el día 11 y otro el día 12. Ese mismo día 12, muy cerca del Colón, en Palexco, actuará Goyo Jiménez, con su ‘América Forever’.

Bonus track

Y para los más previsores, el próximo año 2027 ya tiene alguna que otra fecha marcada ya en el calendario coruñés de la risa.

Por ejemplo, el 16 de enero Rubén Faura dispondrá ‘Adulto por sorpresa’ en Afundación. La semana siguiente será el turno de Eduardo Aldán (que presenta ‘Espinete no existe’ el día 22 en Afundación) y de Dannusx (con ‘De cara al público’, también en Afundación el 23). Más tarde, en el mes de abril, el mismo auditorio vivirá el noticiero humorístico de ‘Nosoloviernes’ (el 2). La Ruina también volverán en abril, aún sin concretar el lugar.

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