A Coruña se prepara para su eclipse musical: la OSG y el CSIC ofrecen un concierto temático 

Un concierto pasado de la OSG en el Palacio de la Ópera Patricia G. Fraga

Aunque todavía falta algo más de un mes y medio para el histórico eclipse del 12 de agosto, A Coruña sigue abrazando las propuestas en torno a este evento astronómico, puesto que será uno de los mejores lugares para observarlo. Este viernes, sin ir más lejos, la urbe vivirá su propio eclipse musical, gracias a la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) y del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Tras finalizar la temporada de abono y antes de encarar el verano, la OSG se despide del Palacio de la Ópera hasta septiembre este viernes 26, con una propuesta musical que se entremezclará con unas visuales únicas. Así, a las 20.00 horas comenzará un recital cuyo programa está compuesto por ‘Así habló Zaratustra’, de Richard Strauss; ‘A la busca del más allá’, de Joaquín Rodrigo; la ‘Sinfonía número 9’, de Antonín Dvorak, la ‘Del nuevo Mundo’; ‘Claro de luna’, de Claude Debussy; ‘Solaris’, de John Estacio; y ‘Bolero’, de Maurice Ravel. Todo esto bajo la dirección de José Trigueros.

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Todas estas obras estarán acompañadas por una proyección de visuales astronómicas en gran formato. Se trata de un proyecto del colectivo especializado en comunicación científica KV 265, compuesto por imágenes reales captadas el pasado verano en diversas localizaciones de Galicia, Castilla y León y Asturias. Las imágenes que se verán mientras tocan los músicos de la Sinfónica fueron captadas por el artista visual y director ejecutivo de KV 265, José Francisco Salgado, y por el investigador del CSIC Juan Ramón Pardo Carrión.

Las entradas para este concierto de tintes astronómicos que se ofrece mañana están disponibles para su compra en la plataforma de venta online Ataquilla.com, por precios que parten de los 14,25 euros.

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Encuentro

Además, como parte del programa de coloquios que el CSIC organiza junto a la propia OSG, a los Museos Científicos de A Coruña y el Museo de Belas Artes, habrá un encuentro previo al concierto.

A las 19.00 horas, en el propio Palacio de la Ópera, José Trigueros, Juan Ramón Pardo y José Francisco Salgado participan en este encuentro interdisciplinar que contará con la intervención de la poetisa Estíbaliz Espinosa y de la investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía María Balaguer.