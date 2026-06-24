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Basura post San Juan
A Coruña

A Coruña se asea tras el San Juan

Cerca de 300 operarios limpian las playas y el Paseo de toneladas de desperdicios

Abel Peña
Abel Peña
24/06/2026 09:09

Todavía no existe una cifra oficinal de número de toneladas de basura esparcidas por las playas y el Paseo Marítimo de A Coruña. Cerca de 300 operarios del dispositivo de limpieza se afanan en retirarlos desde primera hora de la mañana, con el objetivo de que la playa esté lista para los bañistas cuanto antes. 

Los operarios comenzaron por Riazor, como es habitual, con peones con escobones precediendo a las grandes máquinas, mientras que se usaba sopladores y mangueras para asear e Paseo Marítimo. Allí, la basura se acumulaba por toda la calzada, que seguía cerrada al tráfico. A las 08.30 se abrió un tramo entre Rubine y Esclavas. El resto sigue cerrado. 

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El Ayuntamiento ha incentivado la recogida de basura de diversos modos, incluido sorteos de entradas para el Aquapark de Cecebre, instalación de numerosos contenedores y, por primera vez, parcelación oficial en Riazor. Pero el resultado siempre es el mismo: el plástico lo inunda todo.  

El año pasado se retiraron 44 toneladas, un 33% más que en 2024. Sin embargo, el Ayuntamiento sigue presionando para que la cantidad disminuya aún más, aumentando el dispositivo de limpieza. 

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Poco antes de que comenzara el dispositivo municipal de limpieza, un joven protagonizó una de las imágenes más llamativas del final de la noche de San Juan al recoger en solitario una parte considerable de la playa del Orzán. 

Su iniciativa fue recibida con aplausos por parte de las personas que seguían la escena desde el Paseo Marítimo y también por los Bomberos, que le obsequiaron con una camiseta en reconocimiento a su gesto. 

La alcaldesa, Inés Rey, que se encontraba en la zona supervisando el operativo, bajó hasta el arenal para felicitar personalmente al joven y agradecerle su colaboración.

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