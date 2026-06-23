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A Coruña

Telefónica activa un dispositivo para el eclipse en A Coruña 

Para garantizar la conectividad ante la gran afluencia turística

Redacción
23/06/2026 18:48
El sol iluminando la Torre de Hércules en pleno ‘ensayo’ del eclipse del próximo mes de agosto
El sol iluminando la Torre de Hércules en pleno ‘ensayo’ del eclipse del próximo mes de agosto
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La empresa de telecomunicaciones Telefónica activó en Galicia su plan especial de verano, que estará vigente hasta el 15 de septiembre, y que incluirá un dispositivo para el eclipse solar el 12 de agosto.

Según explica este martes la compañía en un comunicado, el plan pretende reforzar su infraestructura y garantizar la conectividad de las redes inalámbricas 5G ante la gran afluencia turística que se espera para mediados de agosto.

El sol estuvo a la misma altura que el día señalado

El eclipse total de agosto dispara la demanda de excursiones a A Coruña

Más información

Para ello, la empresa pretende optimizar la red mediante unidades móviles de altas prestaciones en 74 puntos distribuidos por la comunidad y ampliar la cobertura de zonas costeras con nuevas instalaciones en los municipios de A Coruña, Arteixo, Ferrol, Pontevedra y Sanxenxo.

Además, Telefónica aspira a desplegar un dispositivo técnico específico de parametrización para asegurar el servicio móvil frente a la llegada de observadores con motivo del eclipse solar

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