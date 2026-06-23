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Playa del Orzán en parcelas
A Coruña

San Juan toma la playa del Orzán: a los bañistas tradicionales solo les queda la orilla

El dispositivo especial ya controla los accesos a la playa mientras la leña para las hogueras se acumula en las zonas habilitadas por el Ayuntamiento

Belén Cebey
Belén Cebey
23/06/2026 11:11

La playa del Orzán ya vive el ambiente previo a la noche de San Juan. La progresiva ocupación del arenal por parte de los preparativos de la fiesta ha reducido el espacio disponible para los usuarios habituales, que este mediodía apenas disponen de la franja de la orilla para disfrutar de la playa.

El dispositivo especial de seguridad ya está operativo. En los accesos al arenal, varios vigilantes controlan la entrada de materiales y evitan que se bajen objetos no autorizados, en cumplimiento de las normas establecidas para la celebración.

acceso y puesto de mando
Acceso y puesto de mando en la playa del Orzán
Víctor Seonae

A las 11.00 horas comenzó también su turno el servicio de salvamento y socorrismo de las playas. A través de la megafonía, los socorristas recuerdan a los usuarios la necesidad de extremar las precauciones. "disfruten con precaución de la playa", repiten de forma periódica durante la jornada.

leña para San Juan
La leña para repartir para las hogueras ya está en la playa
Víctor Seoane

Con el arenal cada vez más ocupado y el operativo plenamente desplegado, la ciudad se prepara para vivir una nueva noche mágica de San Juan junto al mar.

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