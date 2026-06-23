María Barreiro | “Fuera de España hay clubes de fútbol interesados en ser sostenibles”

La investigadora María Barreiro, delante de la facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña Quintana

La profesora y coordinadora del Green Campus en la Universidad de A Coruña María Barreiro (Oleiros, 1987) lleva más de una década buscando mecanismos que puedan ayudar a las organizaciones a ser más sostenibles, tanto económica como ambiental y socialmente. El éxito de gran parte de sus proyectos a lo largo de su trayectoria es lo que ha llevado a la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y a la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) a distinguir a la investigadora en la segunda edición de los Premios RAGC-UIE para investigadores jóvenes en la categoría de Ciencias Sociales.

¿Qué importancia tiene para un investigador que le reconozcan?

La verdad es que recibir este galardón es algo que me hace muchísima ilusión. Es un reconocimiento a toda la trayectoria investigadora que llevo hasta el momento. Creo que, además, no solo es una oportunidad que me dé más visibilidad a mí, sino a la investigación que llevo organizando en materia de sostenibilidad y economía circular. Me gustaría que pudiera ser un referente para investigadores, pero sobre todo para esas investigadoras que están en sus primeros años en Galicia.

Su investigación busca mecanismos que ayudan a las organizaciones a ser más sostenibles.

Así es. Muchas veces se sigue asociando la sostenibilidad solo con la dimensión ambiental, pero al final es importante que se tengan en cuenta todas sus dimensiones, también la económica, porque una empresa tiene que sobrevivir y ser rentable. Por supuesto, también debe respetar el medioambiente y reducir esos impactos. Y también a nivel social, que es lo más importante que se respete, por ejemplo, a nivel salarial o en lo que respecta a la salud de los trabajadores. Es decir, que hay que tener una idea de sostenibilidad un poco más holística y completa, donde se tengan en cuenta todas esas dimensiones y sus interrelaciones.

Preocupa incluso a los equipos de fútbol.

En mi etapa en la Universidad de Gävle (Suecia) estuve trabajando con mis compañeros de investigación con clubes de fútbol que sí estaban preocupados en cómo podían ser más sostenibles. Y ahí, por ejemplo, sí influye bastante la cultura del país. En la dimensión ambiental estaban bastante bien, pero sí tenían que mejorar un poco, por ejemplo, la dimensión social. Aquí en España no he visto por ahora mucha investigación sobre ello, pero fuera, hay muchos interesados en ser sostenibles.

¿Cuáles son los aspectos que más tienen que mejorar las empresas en materia de sostenibilidad?

Depende un poco del país, pero, por ejemplo, aquí sabemos que tenemos un tejido empresarial formado fundamentalmente por pymes, donde muchas veces están, como es normal, muy preocupadas por la propia supervivencia en términos económicos. Todavía hay un poco de reticencia a pensar que si haces esfuerzos, por ejemplo, en temas ambientales, te va a suponer un coste. Y eso es un poco lo que habría que cambiar, el que vean que es una oportunidad. En nuestra facultad, la de Economía y Empresa de la UDC, hay ahora un máster nuevo en Economía Circular. Es una oportunidad para que estudiantes que acaban con grados como Economía se puedan formar también en temas de economía circular o de sostenibilidad y que entiendan que es una oportunidad. No tiene por qué ser un coste, pueden realmente conseguir desarrollar empresas rentables pero que también contribuyan de forma ambiental.

¿Por dónde se empieza?

Depende un poco del proyecto. Por ejemplo, hemos trabajado con puertos europeos. En ese caso lo que hacíamos era un diagnóstico para ver un poco cómo se situaban en las diferentes dimensiones. En ese caso, estaba claro que tenían que hacer más esfuerzos en temas sociales –como la igualdad de género– para intentar, por ejemplo, no solo captar más mujeres, sino que también se pudiera retener ese talento femenino y que tuvieran mecanismos para que quisieran realmente quedarse trabajando en el puerto. Después del primer diagnóstico, desarrollamos alguna herramienta que les pueda ayudar a dar pasos hacia el cambio organizacional. Es decir, vemos un poco qué acciones se están realizando y cómo estas acciones influyen en cada una de las dimensiones. A partir de ahí, podemos dar recomendaciones.

Tiene que ser sostenible, pero económicamente viable.

Muchas veces el enfoque suele ser muy cortoplacista y ahí está el verdadero problema. Hay que hacer el análisis a lo largo del tiempo y ver que seamos sostenibles ahora, pero también que podamos serlo a medio y a largo plazo. Y, por supuesto, esa viabilidad económica estaría incluida dentro de esa dimensión económica. Entonces, primero hay que ver la sostenibilidad como algo mucho más amplio, y, así, será más sencillo que se pueda incorporar también esa dimensión temporal.