Los fuegos de San Juan en A Coruña se reducirán a una traca de dos minutos 

Fotografía de archivo de los fuegos artificiales en A Coruña la noche de San Juan Carlota Blanco

La noche de San Juan en A Coruña contará este año con un espectáculo pirotécnico más reducido de lo habitual. Los fuegos artificiales se limitarán a una traca de apenas dos minutos de duración, que sonará una vez finalice la tradicional quema de la falla.

La decisión supone un cambio respecto a otras ediciones y deja a la Batalla Naval como la gran cita pirotécnica del verano coruñés. Quienes deseen disfrutar de una amplia sesión de fuegos artificiales tendrán que esperar a este evento estival, que volverá a iluminar la bahía con uno de los espectáculos más esperados del calendario festivo de la ciudad.

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Desde el Ayuntamiento defienden que la esencia de la celebración debe manterse a sus tradiciones más arraigadas: “San Juan es hogueras en la playa y en la calle. Y así debería seguir. No es un festival”, señalan fuentes municipales.

La reducción del espectáculo pirotécnico también será recibida con satisfacción por muchos propietarios de mascotas y colectivos de protección animal. El ruido de los fuegos artificiales suele provocar episodios de estrés, miedo y desorientación en perros, gatos y otros animales, por lo que limitar la pirotecnia a una breve traca de dos minutos contribuirá a reducir el impacto de la celebración sobre ellos. Para numerosas familias, esta medida supone un alivio y permitirá vivir la noche de San Juan con mayor tranquilidad.

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La reducción del espectáculo de fuegos no afectará al desarrollo habitual de la noche que volverá a reunir a miles de personas en las playas y distintos puntos de la ciudad. Las hogueras, la quema de la falla y el ambiente festivo seguirán siendo uno de los grandes protagonistas de la gran noche del año.