La iglesia de Santiago y la Colegiata aumentan su horario de apertura durante el verano

Colegiata de Santa María Quintana

La Parroquia de Santa María del Campo y Santiago, en colaboración con el Cabildo de la Colegiata, ha puesto en marcha un proyecto para favorecer el acceso a los dos templos más antiguos de la ciudad, el de Santiago y el de Santa María, mediante la ampliación de sus horarios de apertura al público.

Este programa contribuirá a poner en valor la riqueza cultural y religiosa que albergan ambos templos, dando testimonio de hospitalidad, un valor profundamente arraigado en la tradición jacobea. De esta forma, se pretende favorecer la acogida de personas y grupos que buscan, no solo la belleza del arte cristiano en estas dos iglesias, sino también lugares para la oración y la celebración.

La iglesia más antigua de A Coruña es también la más moderna a la hora de aceptar limosna Más información

La ampliación de los horarios se inició esta semana y se prolongará hasta el 15 de octubre, coincidiendo con la época en la que más turistas y peregrinos visitan la ciudad y transitan por el Camino inglés.

Asociación Católica de Propagandistas

Este proyecto puede realizarse gracias a una subvención concedida por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), que ha permitido la contratación de personal para la apertura de los templos y para la acogida de visitantes. Algunos turnos serán cubiertos por voluntarios.

Colegiata de Santa María

Mañanas: De 9.00 a 12.30, todos los días.

Por la tarde, de 16.00 a 19.30, excepto lunes.

Iglesia de Santiago

Mañanas: De 9.00 a 13.30, todos los días.

Por la tarde, de 18.00 a 20.45, todos los días.

En el caso de la iglesia de Santiago, los días que cuenten con el apoyo de voluntarios, la iglesia podrá estar incluso abierta más horas.