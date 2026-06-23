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A Coruña

La iglesia de Santiago y la Colegiata aumentan su horario de apertura durante el verano

La iniciativa se ha puesto en marcha gracias a una subvención de la Asociación Católica de Propagandistas

Esther Durán
23/06/2026 20:04
Colegiata de Santa María
Colegiata de Santa María
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La Parroquia de Santa María del Campo y Santiago, en colaboración con el Cabildo de la Colegiata, ha puesto en marcha un proyecto para favorecer el acceso a los dos templos más antiguos de  la ciudad, el de Santiago y el de Santa María, mediante la ampliación de sus horarios de apertura al público.

Este programa contribuirá a poner en valor la riqueza cultural y religiosa que albergan ambos templos, dando testimonio de hospitalidad, un valor profundamente arraigado en la tradición jacobea. De esta forma, se pretende favorecer la acogida de personas y grupos que buscan, no solo la belleza del arte cristiano en estas dos iglesias, sino también lugares para la oración y la celebración. 

Una peregrina utiliza el nuevo sistema

La iglesia más antigua de A Coruña es también la más moderna a la hora de aceptar limosna

Más información

La ampliación de los horarios se inició esta semana y se prolongará hasta el 15 de octubre, coincidiendo con la época en la que más turistas y peregrinos visitan la ciudad y transitan por el Camino inglés.

Asociación Católica de Propagandistas

Este proyecto puede realizarse gracias a una subvención concedida por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), que ha permitido la contratación de personal para la apertura de los templos y para la acogida de visitantes. Algunos turnos serán cubiertos por voluntarios.

Colegiata de Santa María 

Mañanas: De 9.00 a 12.30, todos los días. 

Por la tarde, de 16.00 a 19.30, excepto lunes.

Iglesia de Santiago

Mañanas: De 9.00 a 13.30, todos los días. 

Por la tarde, de 18.00 a 20.45, todos los días. 

En el caso de la iglesia de Santiago, los días que cuenten con el apoyo de voluntarios, la iglesia podrá estar incluso abierta más horas.

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