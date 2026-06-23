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A Coruña

La IA vigilará las playas en San Juan por primera vez en A Coruña 

También se repartirán cerca de 2.000 pulseras contra la sumisión química entre las mujeres

Abel Peña
Abel Peña
23/06/2026 13:45
Camioneta desde donde se controlan las cámaras con IA
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A falta de unas pocas horas para que caiga la noche y se celebre San Juan, la alcaldesa, Inés Rey, se pasó por La Coraza, para visitar el el dispositivo de seguridad. Allí anunció que las 13 cámaras instadas en los arenales contará con Inteligencia Artificial (IA), "como no puede ser de otra manera en la ciudad que acoge la Aesia (Agencia Española de supervisión de la Inteligencia Artificial).  

Hay que tener en cuenta que en las playas y el Paseo Marítimo se congregan cerca de 130.000 personas. Encontrar a una en concreto es como hallar la aguja en el pajar. Pero la IA permite cribar rápidamente a la multitud para encontrar lo que se busca.  

Bandas

Pero no es la única medida de seguridad innovadora que se pone en marcha este San Juan. La concejala de Bienestar Social, Nieves canosa, presentó bandas contra la sumisión química, unas pulseras con un parche que si se humedece poniendo en ellas un dedo mojado en la bebida, cambia de color si hay una droga en ella. 

"No es para generar alarma, es para mejorar la seguridad", explicó Canosa. Se repartirán 2.000 de estas pulseras. Además, el Paseo contará con varios puntos violetas donde las mujeres que se encuentren mal y sospechen o se sientan en peligro por cualquier otra razón puedan encontrar ayuda de personal especializado.  

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