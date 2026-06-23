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A Coruña

La hoguera más impresionante de A Coruña está en un barrio y mide más de 12 metros

Una réplica de madera de la Torre de Hércules, hecha con más de 800 palés y manufacturada en el Barrio de las Flores, se ha convertido en orgullo de los vecinos

Guillermo Parga
Guillermo Parga
23/06/2026 17:15
Más de 800 palés forman la réplica de la Torre de Hércules en el Barrio de las Flores
Más de 800 palés forman la réplica de la Torre de Hércules en el Barrio de las Flores
Joaquín Abad
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Lo ha vuelto a hacer. El Barrio de las Flores, donde los niños sueñan con ser Ozzy Osbourne y no Messi; donde los festivales son de mover las melenas y la cabeza y no las caderas; donde las calles forman un laberíntico jardín, ha construido la hoguera más impresionante que se recuerda en los barrios. Si el cielo es límite, metafóricamente los vecinos han estado a punto de tocarlo. Y todo ello gracias al incansable trabajo de un grupo de jóvenes que han conseguido convertir más de 800 palés en una Torre de Hércules de madera de más de 12 metros de alto.

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A partir de la medianoche quemará el meigallo y arderá en honor a San Juan. Sin embargo, hasta entonces, será el megalítico monumento al orgullo de barrio, que ha llevado a varias decenas de jóvenes a trabajar de forma armoniosa, desinteresada a incansable a más de 30 grados de temperatura. Empezaron el viernes y solamente se detuvieron unas horas para dormir. Para soñar con que su Barrio de las Flores brille más arriba que nadie entre las miles de llamaradas que alumbrarán la noche de San Juan en A Coruña.

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Curiosamente, en la noche más corta del año, la llamada plaza del Sol Naciente acoge esta obra de arte efímera, que bien podría ser objeto de un museo de arte moderno, pero que quedará para siempre en la retina y recuerdo de unos vecinos empeñados en sorprender año tras año. Allí, donde nació el Flores Rock hace una década y donde los heavys jamás soñarían con ver a sus leyendas a las puertas de casa, otro imposible se ha hecho realidad.

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