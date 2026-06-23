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A Coruña

Hace 25 años | Los centros educativos despidieron el curso con bailes y canciones

Belén Cebey
Belén Cebey
23/06/2026 00:25
ANDY/ FIESTAS DE FIN DE CURSO. *** Local Caption *** 23 JUNIO 2001 PORTADALOS ESCOLARES DESPIDEN EL CURSO CON FIESTAS EN TODOS LOS COLEGIOSEN LA FOTO UN GRUPO DE ALUMNAS DE LOS SAUCES DISFRAZADAS DE HAWAIANAS
Un grupo de alumnas de Los Sauces celebran el fin de curso con una fiesta
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001, los centros educativos de A Coruña despidieron el curso con bailes , grandes fiestas y actos solidarios. Hace 50 años, en 1976, se localizó la aguja donde naufragó el “Urquiola” en un lugar que marca el acceso del canal de Seixo Blanco. Hace 75 años, en 1951, el Deportivo de La Coruña anuncia a Chacho como nuevo entrenador del equipo para la próxima temporada y hace 100 años, en 1926, “Revista Núñez” dedica su publicación a S.S.M.M. los Reyes.

Portada 23 junio 2001
Portada 23 junio 2001
Archivo El Ideal Gallego

Los centros educativos despidieron el curso con bailes y canciones

Las clases han terminado y para celebrarlo, los diferentes centros educativos de la ciudad han querido organizar grandes fiestas. Presto Vivace, San Francisco Javier, Montegrande y Los Sauces se despidieron de sus alumnos, deseándoles unas buenas vacaciones. 

La solidaridad y la diversión caracterizaron la celebración de Montegrande, en la que además de participar los niños, actuaron diversos grupos de música. La recaudación de la romería se destinará a la ONG Meniños. Comida, música, malabarismos, juegos y bailes llenaron la tarde noche de los más solidarios en las que ninguno de los asistentes se perdió la importancia de un acto de solidaridad. 

Los Sauces ha optado por la tolerancia como lema de la fiesta.

Portada 23 de junio 1976
Portada 23 de junio 1976
Archivo El Ideal Gallego

Localizada la aguja donde naufragó el “Urquiola”

Cuando parecía que un tupido velo había descendido sobre el asunto “Urquiola”, una auténtica bomba vuelve a ponerlo patas arriba: la aguja donde tocó el petrolero ha sido localizada en una inmersión promovida por un grupo de profesionales del mar; en torno a su base encuentran indiscutibles restos del naufragio, en volumen aproximado de 15 o 20 toneladas de diverso material: tacos de zinc, rollos de chapa, grandes trozos de plancha... 

El lugar del hallazgo está situado en una línea desde la que se divisa Punta Torrella y que se abre paso entre El Marolete y la costa y en su longitud geográfica ligeramente al oeste de la línea de enfilación de Punta Fiaiteira, que es la que marca el acceso del canal de Seixo Blanco.

Portada 23 junio 1951
Portada 23 junio 1951
Archivo El Ideal Gallego

Chacho entrenador del Deportivo para la próxima temporada

La Junta directiva del R.C. Deportivo de La Coruña ha llegado a un acuerdo con Chacho, con el fin de que entrene al equipo blanquiazul durante la próxima temporada. como ya saben nuestros lectores, el internacional coruñés venía desempeñando interinamente las funciones de preparados deportivista, desde el cese de Jerónimo Díaz. Chacho firmará su contrato con Deportivo, que lo liga al club blanquiazul durante el tiempo de un año.

Mañana, a primera hora de la misma, saldrá con dirección a Vigo el equipo deportivista que jugará en Balaídos el último partido del torneo luso-galaico. Tras el entrenamiento realizado por los jugadores blanquiazules, Chacho facilitó la lista de los que se desplazará a Vigo.

Portada 23 junio 1926
Portada 23 junio 1926
Archivo El Ideal Gallego

La publicación “Revista Núñez” dedica su publicación a S.S.M.M. los Reyes

La importante casa de Hijos de A. Núñez, de Betanzos ha editado el segundo número de su magnífica publicación anual “Revista Núñez”, que dedica a S.S.M.M. los Reyes y a los vuelos a Buenos Aires y Filipinas. En el número figuran además de los de los reyes autógrafos y retratos del señor Nuncio de S.S. Mons, tedeschini, general Berenguer, Presidente Alvear, aviadores, etc, etc. 

La portado del número destinado a Sus Majestades es una obra maestra de la orfebrería santiaguesa. El grabado que publicamos con estas líneas da idea de la misma. En tres espacios reducidísimos se hallan bellas dedicatorias micrográficas debidas al insuperable Viega Roel. El ofrecimiento ha sido escrito por el general Berenguer.

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