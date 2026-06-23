El PP lleva al pleno el contrato de Nostián, que ha quedado desierto

La basura rebosa en Nostian CEDIDA

Los contratos de la basura se han convertido en un verdadero problema para el Gobierno de Inés Rey, que acumula tropiezos. El último que ha trascendido es que la licitación para el contrato de la nueva planta de reciclaje de Nostián ha quedado desierto. Es decir, que ninguna empresa ha mostrado interés.

Este nuevo revés resulta aún más inexplicable porque la Concejalía de Planificación Estratégica, que es la responsable de este contrato, se había ajustado a las alegaciones de las empresas suponen aumentar en otros 65,6 millones el coste, hasta alcanzar los 341 millones en los 25 años previstos de duración.

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El contrato se finalizó en enero de 2020 y, desde entonces, Albada ha continuado gestionando la vieja planta. Tras muchos amagos y anuncios, el portavoz del Gobierno local y concejal de Panificación Estratégica, José Manuel Lage, anunció el 22 del pasado mes de abril que el contrato estaba, por fin, listo para su licitación. De esta manera, el Gobierno local evitó que el contrato quedara desierto, lo que habría supuesto un nuevo retraso.

Informes en contra

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, el PP ha criticado a Inés Rey tenía una doble advertencia sobre este contrato: por un lado del Ministerio de Hacienda sobre la no viabilidad económica del mismo y "por otro lado del PP, que le advertimos de que incumplía la normativa de reciclaje".

Lorenzo aseguró que en el pleno de la próxima semana exigirán explicaciones. lio una pregunta oral para pedir explicaciones de este "fiasco" a la alcaldesa: "Inés Rey ha tenido 7 años para preparar estos pliegos y no ha sido capaz de hacerlo bien. Una chapuza tras otra. Un fracaso tras otro. Y Nostián seguirá más tiempo sin contrato, que acabó a finales de 2019. En sus 7 años de gobierno solo ha sido capaz de preparar una chapuza de licitación".