El 'lamento' del metrosidero de los Cantones

El estado del metrosidero del Cantón Grande, que fue trasplantado debido a las obras de reforma de esta zona, ha sido objeto de comentarios en los últimos tiempos. Esta semana, ha aparecido un pequeño poema en este sentido.

En el escrito, que alguien ha colgado de la verja que lo separa de los viandantes, se expone, en primera persona, como si fuese el propio árbol quien hablase, con el título de "Lamento dos metrosidero dos Cantóns".

¡Co ben que vivía antes!

tranquilo ao meu alcorque

dando sombra ós camiñantes

¡agora esperando a morte!

¡Maldigo a quen me arrancou!

Sin motivo nin razón

e aquí me colocou

partíndome o corazón

Agora estou que agonizo

tirado como un carpín

xa seco coma un chamizo

¡podedes rezar por min!

Los técnicos intentan aliviar el agua de lluvia acumulada en la raíz del metrosidero del Cantón Más información

Los técnicos del Ayuntamiento han intentado salvar el árbol y, de hecho, fuentes municipales explican que, en el lugar en el que se encontraba. "Antes tenía 60 centímetros de tierra y ahora tiene 180", explicaban por lo que confiaban en que crezca a un ritmo mayor de lo que lo hacía hasta ahora. En este sentido, afirmaban que era anómalo que en 25 años de vida hubiera crecido tan poco y achacaban la causa a la cercanía de muro de hormigón del parking y a la escasez de tierra en las raíces.