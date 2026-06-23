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A Coruña

El invento de unos alumnos de A Coruña con materiales reciclados que se ‘escama’ por el medio ambiente

Tres estudiantes de Gestión Administrativa del CPR Nebrija Torre de Hércules han diseñado unas baldosas, hechas con desechos de pescado, que son muy resistentes y maleables

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
23/06/2026 04:15
Pernas, Pastoriza y Cayazzo posan con una de sus baldosas
Pernas, Pastoriza y Cayazzo posan con una de sus baldosas
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Más allá de lo puramente gastronómico y de su impacto directo en la economía, Galicia bien puede acabar de descubrir una nueva utilidad para el pescado. Y es que tres estudiantes coruñeses del CPR Nebrija Torre de HérculesÁlex Pernas, Carmen Pastoriza y Diego Cayazzo– están trabajando en un proyecto, Eskalium, con el que crean férreas baldosas a partir de escamas recicladas de los peces. Una iniciativa por la que ya han recibido numerosos premios (y están nominados a más) y que podría suponer un punto y aparte en la protección del medio ambiente, al contribuir, como explican, a reducir la contaminación tanto de la construcción como del propio sector alimentario. 

Eskalium nació en las aulas del CPR Nebrija Torre de Hércules como un proyecto de una de las asignaturas del ciclo de Gestión Administrativa que cursan, que poco a poco fue a más. “Nuestra profesora de contabilidad (Montse López) propuso un trabajo centrado en la sostenibilidad, y ahí investigamos los principales problemas de Galicia y nos dimos cuenta de que las escamas del pescado eran un residuo abundante”, explican los jóvenes. Así, descubrieron que las escamas de pescado “tienen unas propiedades perfectas para utilizarse en la construcción porque son muy ligeras, impermeables, y es fácil trabajar con ellas, si dejamos de lado el olor”, bromean. 

El proceso para dar con el sólido material que ya manejan fue largo. “Normalmente vamos a la plaza de Lugo o a los mercados de Conchiñas o San Agustín, les pedimos que acumulen escamas, las recogemos, las lavamos, secamos y trituramos, las mezclamos con un aglutinante y después de secarse quedan con forma de baldosa”, resumen. Tuvieron que probar varios aglutinantes, porque los primeros que usaron, con maicena o fitosan, no les convencían. 

Ensayo y error

Asimismo, han realizado numerosas pruebas para testar su invento. “Tenemos prototipos a los que hemos hecho pruebas de resistencia física: hicimos pruebas de impermeabilidad, de resistencia a productos químicos, al fuego... Todas nuestras baldosas las pasan con creces”, comentan. De hecho, pasaron por un proceso, a lo ‘Cazadores de mitos’, para ver hasta dónde podían resistir. “Tenemos una baldosa en concreto, nuestra conejilla de indias, que tiramos desde un segundo piso, la quemamos, la sumergimos en pozos de amoníaco y lejía, la intentamos serrar con una sierra de metales... No fuimos capaces de destruirla”, reiteran.

Pernas, Pastoriza y Cayazzo
Pernas, Pastoriza y Cayazzo
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El producto que tienen en este momento, un prototipo piloto, está así hecho con escamas, polvo de escama, aglutinante y algún colorante natural. Por ejemplo tienen un modelo en negro hecho con tinta de sepia. El futuro del proyecto depende, en parte, de su posible financiación: “Tenemos que cumplir un código técnico de edificación, y eso supone hacer estudios de arquitectura o llevarlo a sitios donde quizá aún no podemos por falta de presupuesto”.

Por eso algunos de los premios a los que se presentan son tan importantes, porque “nos puede ayudar a financiar el proyecto y conseguir la patente”. En ese sentido, están nominados a un premio europeo, Virtual GEN-E 2026, que concede galardones a propuestas innovadoras a nivel continental. Ellos son los elegidos para representar a España en una cita que se celebrará en Riga –capital de Letonia– del 6 al 10 de julio, y en el que ganar podría suponer un enorme paso adelante para Eskalium. El proyecto puede votarse en la página web de los premios

No sería la primera vez que su mérito investigador es reconocido. Ya se hicieron con el segundo premio del programa Inicia del Ayuntamiento, fueron reconocidos en la I Edición de los Premios Zinkers FP de la Fundación Repsol, obtuvieron el primer premio en la Competición Nacional de Miniempresas de Junior Achievement España y fueron finalistas del imaginPlanet Challenge. Se dice pronto. Y todo ello pese a no tener formación específica sobre el ámbito. “No teníamos ni idea del tema, pero nos anima a aprender, a relacionarnos con gente, a vender el producto... Aunque solo nos planteamos administrar la cooperativa y luego dejárselo a los biólogos”, afirman entre risas.

Con todo, no les cuesta nada explicarse: “Todo el mundo se queda anonadado al principio, no entienden lo que hacemos o cómo, pero en cuanto lo explicas se ve qué tiene de novedoso y que es una propuesta muy atractiva teniendo en cuenta que estamos en Galicia y el impacto del mar aquí”, insisten. Una apuesta de economía circular respetuosa con el medio ambiente, innovadora y “con salidas laborales” que estos tres jóvenes continuarán investigando para construir su futuro y, quién sabe, quizá el de los demás.

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