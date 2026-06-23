Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El día grande de los mercados coruñeses: "Hubo encargos de sardina hasta última hora"

La carnicerías despachan costilla de cerdo a un ritmo "frenético"

Lara Fernández
Lara Fernández
23/06/2026 12:19
San Juan en la plaza de Lugo
Sardinas en el puesto de Ramón Farto, en la plaza de Lugo
 Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los mercados municipales tienen marcadas en su calendario tres fechas clave para sus ventas: Navidad, Fin de Año y San Juan. Este martes los vendedores de la plaza de Lugo reconocen estar sumidos en el "caos", aunque por una buena causa: "La gente dejó todo para última hora y de noche todavía recibimos tres o cuatro encargos", comenta un placero, mientras selecciona kilos y kilos de sardinas para entregar a sus clientes habituales. 

La sardina, la reina gastronómica del verano en A Coruña, oscila este martes entre los ocho euros la docena o el kilo. El tamaño, asegura Ramón Farto, "no es muy grande", pero, reconoce, "esta riquísima. Incluso la pequeñita tiene mucha grasa". Esta año, explica Víctor Conde, "no hubo tanta como otros años". 

La lonja, según datos facilitados por el presidente, Juan Carlos Corrás, descargó este 23 de junio 130 toneladas de sardina. Treinta barcos descargaron dicho pescado azul, a precios que oscilaron desde los 1,5 euros hasta los 5,6 el kilo.

"Empezaron a pescar ya el lunes, entonces hoy hubo varios turnos de descargas. La gente espera hasta hoy porque la sardina es mejor comerla en el día", añade Farto. En la primera planta del mercado municipales, las carnicerías también preparan encargos y atienden a clientes que buscan llenar hoy sus parrillas. "Hay muchos encargos de costilla de cerdo, estamos despachándola a un ritmo frenético", comenta un carnicero. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La autopista AP-9 a su paso por el vigués puente de Rande

La Xunta envía una carta al ministro de Transportes para volver a la propuesta inicial de transferencia de la AP-9
EP
Una persona utiliza un patinete eléctrica

El Gobierno fija en 15 años la edad mínima para conducir patinetes y uso obligatorio de casco
EFE
Camioneta desde donde se controlan las cámaras con IA

La IA vigilará las playas en San Juan por primera vez en A Coruña
Abel Peña
Fuegos en San Juan @ Carlota Blanco (1)

Los fuegos de San Juan en A Coruña se reducirán a una traca de dos minutos
Belen Cebey