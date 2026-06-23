El día grande de los mercados coruñeses: "Hubo encargos de sardina hasta última hora"

Sardinas en el puesto de Ramón Farto, en la plaza de Lugo Quintana

Los mercados municipales tienen marcadas en su calendario tres fechas clave para sus ventas: Navidad, Fin de Año y San Juan. Este martes los vendedores de la plaza de Lugo reconocen estar sumidos en el "caos", aunque por una buena causa: "La gente dejó todo para última hora y de noche todavía recibimos tres o cuatro encargos", comenta un placero, mientras selecciona kilos y kilos de sardinas para entregar a sus clientes habituales.

La sardina, la reina gastronómica del verano en A Coruña, oscila este martes entre los ocho euros la docena o el kilo. El tamaño, asegura Ramón Farto, "no es muy grande", pero, reconoce, "esta riquísima. Incluso la pequeñita tiene mucha grasa". Esta año, explica Víctor Conde, "no hubo tanta como otros años".

La lonja, según datos facilitados por el presidente, Juan Carlos Corrás, descargó este 23 de junio 130 toneladas de sardina. Treinta barcos descargaron dicho pescado azul, a precios que oscilaron desde los 1,5 euros hasta los 5,6 el kilo.

"Empezaron a pescar ya el lunes, entonces hoy hubo varios turnos de descargas. La gente espera hasta hoy porque la sardina es mejor comerla en el día", añade Farto. En la primera planta del mercado municipales, las carnicerías también preparan encargos y atienden a clientes que buscan llenar hoy sus parrillas. "Hay muchos encargos de costilla de cerdo, estamos despachándola a un ritmo frenético", comenta un carnicero.